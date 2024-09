Noussair Mazraoui maakt indruk bij Manchester United: 'Meest indrukwekkende transfer Manchester United deze zomer'

Noussair Mazraoui heeft flink wat indruk gemaakt in zijn eerste weken bij Manchester United en wordt door Michael Owen reeds gezien als de beste transfer van de afgelopen transferperiode voor de ploeg van manager Erik ten Hag.

De voormalig verdediger van Ajax liet afgelopen zomer Bayern München achter zich na twee seizoen met wisselend succes.

De 26-jarige Mazraoui heeft zich sindsdien geruisloos in de basis gespeeld onder Ten Hag en kwam vooralsnog in alle vier Premier League wedstrijden van United aan de start.

"Mazraoui is het seizoen heel erg sterk begonnen," laat voormalig United-spits Owen weten aan Genting Casino.

"Ik ben echt onder de indruk van hem. We vellen natuurlijk een oordeel na slechts een paar wedstrijden, maar hij lijkt zich er goed te hebben aangepast aan de Premier League.

""Hij maakte in zijn eerste wedstrijd gelijk een aantal goede tackles, had een paar knappe intercepties, sterke blocks en was daarnaast comfortabel aan de bal. Ik vond hem echt heel erg solide ogen.

"Hij zou wel eens een hele goede transfer kunnen blijken, ook er van uitgaande dat hij zich nog verder gaat verbeteren. Het ziet er zeker veelbelovend uit zo in en vroeg stadium. Hij zou wel eens de meest indrukwekkende transfer van Manchester United deze zomer kunnen zijn."

United wist afgelopen weekend met 3-0 van Southampton te winnen en krabbelde zo op naar de 10e plek in de Premier League stand met zes punten uit vier wedstrijden.

Zaterdag 21 september wacht de lastige uitwedstrijd tegen Crystal Palace.