Noussair Mazraoui heeft lichte hartklachten en ondergaat operatie

Noussair Mazraoui heeft een hartoperatie ondergaan, zo melden diverse Britse media, waaronder Manchester Evening News en de BBC. De vleugelverdediger van Manchester United kampte met lichte hartklachten.

Volgens de berichtgeving moest er een ‘lichte correctie’ uitgevoerd worden uit voorzorg. De operatie is goed verlopen en de Marokkaans international zal zeker tot november niet in actie kunnen komen.

Mazraoui kreeg last van hartkloppingen, waardoor besloten werd om direct een corrigerende ingreep uit te voeren. De verdediger maakt het goed en de verwachting is dat hij volledig herstelt. Er is geen sprake van een emergency, zo melden de media.

De rechtsback van the Red Devils werd halverwege het duel met Aston Villa (0-0) naar de kant gehaald. Bovendien meldde hij zich af voor de interlands van Marokko.

Manager Erik ten Hag maakte in liefst negen van de tien gespeelde wedstrijden gebruik van de diensten van Mazraoui, die afgelopen zomer de overstap maakte van Bayern München.

Door de tijdelijke afwezigheid van Mazraoui beschikt Ten Hag voorlopig alleen nog over Diogo Dalot als volwaardige back. Laatstgenoemde speelde bijna alle wedstrijden van het huidige seizoen als linksback, daar Luke Shaw en Tyrell Malacia nog niet inzetbaar zijn.

In het duel met Aston Villa was centrale verdediger Victor Lindelöf de vervanger van Mazraoui. De Zweeds international zal vermoedelijk ook weer de rechtsbackpositie gaan innemen in de wedstrijd tegen Brentford.