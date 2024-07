NOS wint strijd om voetbalrechten en sluit deal met UEFA voor duels op EURO 2028

De wedstrijden van het Nederlands elftal zijn ook de komende vier jaar te zien bij de NOS, zo maakt de omroep dinsdag officieel wereldkundig na succesvolle onderhandelingen met de UEFA. Dat betekent dat onder meer het EK in 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk voor de voetballiefhebbers te zien is op het open net.

De NOS zendt hiernaast de komende vier jaar ook alle wedstrijden van Oranje uit, inclusief de duels in de Nations League. In dat toernooi stuit Nederland op 7 september op Bosnië en Herzegovina (Eindhoven). Drie dagen later volgt de ontmoeting met EK-organisator Duitsland in Amsterdam.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, is enorm trots op de nieuwe deal voor de komende jaren. "Grote sportevenementen zoals het EK voetbal brengen mensen samen", zo valt te lezen op de website van de NOS.

"Samen voetbal kijken en erover praten is iets waar jong en oud van genieten; het verbindt en versterkt de band tussen generaties. Dat is een belangrijk doel van de publieke omroep", aldus Hoekman.

Alle EK's en WK's waar Nederland aan deelnam, zijn door de NOS uitgezonden. De meeste duels van het Nederlands elftal op een groot toernooi trekken een miljoenenpubliek, zeker als Oranje ver komt.

De halve finale tussen Nederland en Argentinië op het WK van 2014 in Brazilië is nog steeds het meest bekeken televisieprogramma aller tijden. Destijds zagen maar liefst 9,1 miljoen mensen Nederland stranden in de halve finale na strafschoppen.

