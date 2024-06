NOS: Ronald Koeman hakt zondag belangrijke knoop door richting het EK

Ronald Koeman gaat uiterlijk zondag bepalen wie zijn eerste doelman wordt tijdens het EK. Valt de keuze op Mark Flekken, Bart Verbruggen of Justin Bijlow? De NOS sprak met een aantal deskundigen die er een verschillende mening op nahouden.

De keuze van Frans Hoek valt op Verbruggen. "Als ik kijk naar mijn eigen criteria, dan is Verbruggen de meest logische keuze", aldus de keeperstrainer van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar.

"Hij (Verbruggen, red.) is heel allround", gaat Hoek verder. "Dat wil zeggen dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de opbouw, maar dat hij ook gewoon zijn doel goed kan verdedigen."

Hoek vindt Flekken de beste opbouwer van de drie. "Maar in puur het doel verdedigen, zijn Verbruggen en Bijlow beter. Bijlow is ook allround, maar zijn blessures zitten hem in de weg. En als je niet speelt, ontwikkel je je ook niet."

John Achterberg, jarenlang verantwoordelijk voor de keepers bij Liverpool, kiest niet voor Verbruggen. Achterberg, tegenwoordig werkzaam bij het Al-Ettifaq van Steven Gerrard, kiest voor Flekken.

"Verbruggen is het grote talent voor de lange termijn, maar voor nu telt voor mij de ervaring van Flekken", aldus de oud-speler van NAC Breda en FC Eindhoven. "Verbruggen stond ook bij Liverpool op de lijstjes, maar wij hadden in Caoimhín Kelleher al een talent als tweede keeper."

Volgens de NOS vertelt Koeman uiterlijk zondag wie de opvolger van Andries Noppert wordt op een eindtoernooi. "In het eerste gesprek met Andries zeiden we tegen hem dat hij er rekening mee moest houden dat hij ging spelen", aldus Hoek.

"Vervolgens kijk je hoe iemand daarmee omgaat. Gaat zo'n jongen zich anders gedragen? In het geval van Noppert bleek dat totaal niet zo. Dan moet je voor iedereen duidelijkheid scheppen."

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK twee oefenduels, tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni). Koeman heeft zijn keuze al gemaakt, zo zei hij onlangs. "Diegene keept ook de komende twee oefenduels."

