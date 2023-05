‘NOS lijkt niet te luisteren naar Tom Egbers en brengt pijnlijke boodschap’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 21:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:38

De kans dat Tom Egbers definitief niet terugkeert bij de NOS, lijkt steeds groter te worden. Privé meldt dat er steeds meer naar een vroegtijdig pensioen van de 65-jarige presentator wordt toegewerkt. Egbers was in de afgelopen maanden al niet meer te zien bij de NOS, vanwege beschuldigingen tegen hem in een artikel van De Volkskrant.

De ophef die naar aanleiding van het artikel ontstond had als gevolg dat de werkzaamheden van Egbers bij NOS Sport in de daaropvolgende maanden stil kwamen te liggen. Privé meldt nu dat Egbers helemaal niet meer zal terugkeren op de televisie. “Zelf bleef Tom strijdlustig nadat hij beschuldigd werd van vergaand grensoverschrijdend gedrag met een jonge vrouw. Maar zijn werkgever, de NOS, lijkt aan te sturen op zijn vervoegd pensioen", meldt het tijdschrift.

“Feit is dat Egbers op dit moment niet te zien is op tv. Dat ook de opnamen voor ‘Toms Wales’ geschrapt zijn, mag worden gezien als een teken aan de wand dat zijn terugkeer niet erg hoog op de agenda van zijn NOS-bazen staat", vervolgt Privé. De NOS heeft zelf vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over de toekomst van de presentator van onder meer Studio Sport Eredivisie.

In maart publiceerde De Volkskrant een grootschalig onderzoek naar misstanden op de redactie van NOS Sport. Daarin kwam onder meer naar voren dat Egbers zich volgens diverse medewerkers van de redactie schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega. Toen de affaire over was, zorgde dat op de redactie voor een ongezonde situatie. Egbers zou de medewerkster in het bijzijn van diverse medewerkers onder meer ‘het vergif’, ‘serpent’ en ‘de as van het kwaad’ hebben genoemd.

In een reactie op het onderzoek betuigde Egbers spijt. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.” De presentator ging nog dieper door het stof. “Onze relatie als zodanig betreur ik nu, vele jaren later, zeer zeker. Vanwege het verdriet dat ik er in mijn privéleven mee heb veroorzaakt. Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar.”