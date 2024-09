NOS-journalist levert felle kritiek op Feyenoord: ‘Dit is volslagen ridicuul!’

Feyenoord begint donderdagavond aan het nieuwe Champions League-seizoen, en dat willen ze weten ook in Rotterdam-Zuid. De entertainment rond het duel met Bayer Leverkusen valt echter niet bij iedereen in de smaak.

Een half uur voor de wedstrijd wordt het publiek in De Kuip klaargestoomd door de inmiddels bekende DJ Panic, die het stadion vanaf Vak Z opzweept richting de aftrap. De harde muziek van de Rotterdamse diskjockey valt niet bij iedereen in de smaak.

Jeroen Grueter, commentator namens de NOS, uit via X zijn ongenoegen over het lawaai in De Kuip. "Kom op Feyenoord", twittert Grueter. "Met deze idiote hoeveelheid decibellen gaan mensen gegarandeerd met gehoorschade naar huis. Dit is volslagen ridicuul."

Ook bij andere X-gebruikers valt de muziek niet in de smaak. "Deze muziekstijl helemaal verbannen uit het stadion", twittert Peter van der Sluijs. "Ene grote pleurisherrie die totaal niet bij een voetbalsfeer hoort. Wat een idioten."

Presentator Wytse van der Goot verpakt de muziek in een grap aan de kijkers thuis. "Nee mensen, er rijdt geen vrachtwagen langs uw woning. DJ Panic is zojuist begonnen met draaien", aldus Van der Goot vanaf de rand van het veld.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen is donderdag live te volgen via Ziggo Sport.