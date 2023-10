Nordin Amrabat vreest voor weerzien met Ajacied: ‘Speelde als een baas’

Maandag, 2 oktober 2023 om 12:43 • Bart DHanis • Laatste update: 12:47

Nordin Amrabat neemt het donderdagavond met AEK Athene op tegen Ajax. De voormalig aanvaller van VVV-Venlo en PSV ruikt vanwege de onrust bij Ajax kansen tegen de Amsterdammers. Toch vreest Amrabat voor het weerzien met Josip Sutalo. “Hij speelde tegen ons twee keer als een baas.”

AEK Athene speelde in de voorronde van de Champions League een tweeluik tegen Dinamo Zagreb (4-3 winst voor AEK Athene), waar Sutalo toen nog onder contract stond. Tegenover Ajax Life zegt Amrabat onder de indruk te zijn geraakt van de Kroatische verdediger, die een stroeve start kent bij zijn nieuwe club. “Sutalo speelde tegen ons twee keer als een baas. Schrijf dat maar op. Onze aanvaller Levi Garcia is niet de makkelijkste om tegen te spelen." De spits uit Trinidad en Tobago is nog een twijfelgeval voor donderdag.

Vanwege de algehele malaise bij Ajax ziet de international van Marokko kansen voor zijn ploeg. “Natuurlijk werkt dat in ons voordeel. Als het rommelt in de top van een club dan sijpelt dat door in de kleedkamer. Zoiets neem je als speler zeker mee het veld op. Oudere spelers kunnen zich daar beter voor afsluiten, maar als je jong bent gaat dat moeilijker.”

De wedstrijd van donderdag betekent voor Amrabat een weerzien met de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Amrabat verwacht dat Ajax in Griekenland in een heuse heksenketel terechtkomt. “We spelen voor 35.000 supporters in een nieuw, vol stadion. De supporters zitten dicht op het veld en de sfeer is top.” AEK Athene wist vorige Europa League-speelronde een ietwat verrassende overwinning te boeken op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De Griekse kampioen won met 2-3 en gaat aan kop in Groep B.