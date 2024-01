‘Noppert is gevaar voor Heerenveen, neem hem tegen zichzelf in bescherming’

Andries Noppert baalt flink van zijn blunder in de slotfase van het thuisduel van sc Heerenveen met AZ (2-2). De doelman kwam uit om een aanval van de bezoekers in de kiem te smoren, maar schoot tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz aan, waarna de bal in het Friese doel zeilde. Noppert ging dit seizoen al vaker in de fout, zoals laatst tegen PEC Zwolle (2-2), toen de bal op een polletje terechtkwam en de Zwollenaren wisten te scoren.

"Het overkomt je weer en hoe is het mogelijk?", verzucht Noppert na afloop bij ESPN. "Weet je, de gifbeker is nog niet leeg. Laten we het daar op houden. Je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen, voor jezelf, de club en het elftal. Dat zoiets dan gebeurt, waardoor je gelijkspeelt, dan slaap ik slecht van. Het is een aardig tikkie."

Noppert legt vervolgens uit wat er mis ging bij de late 2-2 van AZ. "Er is een lange bal, die redelijk de zestien binnenkomt", geeft de doelman commentaar bij de beelden. "Ik ben bang dat als ik ga glijden, dat ik er buiten kom. Ik wil de bal vol raken en volgens mij raak ik hem ook vol. En in dit geval is het geen polletje, maar vliegt hij tegen iemand anders aan."

"Weet je, het is onbegrijpelijk. Maar dit overkomt me en ook dit hoort erbij", probeert Noppert nog enigszins positief naar de toekomst te kijken. "Ik dacht niet dat ik de bal in mijn handen kon pakken. Ik denk dat veel Nederlanders dat inderdaad ook weer zullen zeggen. Het is toch nooit goed. En dat is niet erg."

"Het enige dat je moet proberen te doen is hard blijven werken, om het lek boven proberen te krijgen. Dat het geluk ook een keer meezit. Neem van mij aan dat ik hier elke dag kom om te presteren, om mijn best te doen. Voor mezelf, de jongens en de club. Maar als het dan voelt alsof het bij je handen afbrokkelt, daar word je wel een beetje moe van, moet ik zeggen. Dit komt hard aan."

Kees Luijckx

"Dit doet zelfs ons pijn", zegt analist Kees Luijckx in gesprek met Aletha Leidelmeijer. "Dit wil je niet, maar ik moet ook bikkelhard zijn. Hij kost Heerenveen heel veel punten. Noppert zit gewoon heel slecht in zijn vel. Hij zit er gewoon heel slecht in."

"En dat is gewoon een gevaar voor Heerenveen. Het is een ervaren speler die bij het Nederlands elftal heeft gezeten. Je moet Noppert op een gegeven moment tegen zichzelf in bescherming nemen, zo hard is gewoon het voetbal", aldus Luijckx.

