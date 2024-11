Noodsituatie bij Nederland - Hongarije: hele bank schermt met kring trillend slachtoffer af

Het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije werd zaterdagavond tijdelijk stilgelegd. In de achtste speelminuut zakte assistent-trainer Ádám Szalai van Hongarije plotseling onderuit. Volgens commentator Jeroen Grueter van de NOS werd er iemand gereanimeerd. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk een reanimatie heeft plaatsgevonden.

Het gaat dus om Ádám Szalai. De 36-jarige oud-aanvaller, die 86 keer voor Hongarije uitkwam als voetballer, was bij kennis toen hij per ambulance werd afgevoerd naar het Amsterdam UMC.

De wedstrijd was volop bezig toen er plotseling vanaf de kant geschreewd werd. De scheidsrechter legde het duel direct stil en de bank ging om de persoon staan. Het is vooralsnog onduidelijk om wie het gaat. Wissels en de staf van Hongarije zijn zichtbaar aangeslagen. Op beelden van de NOS werd wel duidelijk dat het slachtoffer flink aan het trillen was.

Na een behandeling van enkele minuten werd de persoon onder luid applaus naar binnen gedragen. De spelers van Hongarije wilden het duel ondanks de medische noodsituatie voortzetten.

Tijdens de rust voegde verslaggever Jeroen Stekelenburg aan de berichtgeving toe dat Szalai buiten levensgevaar het stadion verliet. Bij het ingaan van de catacomben was het staflid bovendien bij bewustzijn. Enigszins 'versuft' verbleef hij een kwartier in een kleedkamer voordat hij richting het ziekenhuis werd vervoerd.