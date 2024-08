PSV wil haast maken en brengt recordbod uit op verdediger Ko Itakura

PSV heeft 15 miljoen euro geboden op Ko Ikatura, verdediger van Borussia Mönchengladbach. De totale transfersom voor de 27-jarige Japanner kan oplopen wanneer de Eindhovenaren de titel prolongeren en ver komen in de Champions League. In dat geval zou Ikatura de recordaankoop van PSV worden, zo meldt het Duitse BILD.

Technisch directeur Roland Virkus reageert tegenover de Duitse sportkrant op de belangstelling van PSV. “Het klopt dat er interesse is. Natuurlijk wekt een speler als Ko aandacht van veel clubs, maar we willen geen verdediger verkopen. We willen juist nog een verdediger binnenhalen.”

Itakura had een afkoopclausule van 15 miljoen euro in zijn contract staan, maar die is inmiddels verlopen. Daarom kan Gladbach vragen wat het wil voor zijn verdediger, die vooral om zijn voetballende kwaliteiten wordt gewaardeerd in Eindhoven.

Het eerste bod van PSV, ongeveer 12,5 miljoen euro, werd resoluut van tafel geveegd door Gladbach. Nu is de regerend landskampioen van Nederland teruggekomen met een verbeterd bod op Ikatura, die de recordaankoop kan worden.

Twee zomers geleden nam Gladbach de 29-voudig international van Japan over van Manchester City. De Duitse club telde destijds 5 miljoen euro neer. Tot dusver speelde Ikatura 49 officiële wedstrijden in dienst van Gladbach, waarin de rechtspoot goed was voor 3 doelpunten en 3 assists.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageert via X op de berichtgeving uit Duitsland. “De situaties van Boscagli en Itakura zijn enigszins vergelijkbaar. Beide clubs kunnen zo laat in de markt moeilijk nog een vervanger oppikken. Boscagli mag van PSV niet weg en Itakura zit voorlopig nog in hetzelfde schuitje. Of hapt BMG nog toe? Nog 36 uur en 24 minuten...”

Mocht Ikatura daadwerkelijk onhaalbaar blijken, dan is de kans volgens het ED aanwezig dat PSV zijn pijlen gaat richten op Mees Hilgers van FC Twente. Momenteel heeft technisch directeur Arnold Bruggink nog geen contact gehad met de leiding van PSV over Hilgers, zo liet hij eerder op de woensdag weten aan journalist Tijmen van Wissing.