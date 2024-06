Nog slechts twee toplanden over als mogelijke tegenstander van Nederland

Nederland kan na de wedstrijden van dinsdagavond laat op het EK nog twee toplanden tegenkomen in de achtste finales. Door de nederlaag tegen Oostenrijk (2-3) gaat Oranje als nummer drie van Groep D verder op het eindtoernooi. Spanje wordt met honderd procent zekerheid ontlopen tot aan de finale.

Engeland werd dankzij een moeizaam gelijkspel tegen Slovenië de winnaar van Groep C. De kans is 68 procent dat Nederland tegen de Engelsen uitkomt in de achtste finale.

Mocht het niet Engeland worden, dan speelt Nederland tegen de winnaar van Groep E. Die wordt momenteel aangevoerd door Roemenië, maar alle landen staan op drie punten. Ook België, Slowakije en Oekraïne doen dus nog volop mee om de winst in Groep F. Er is een kans van 32 procent dat Nederland de winnaar van Groep E treft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De kans op Nederland - Engeland is dus het grootst. Oranje ontloopt Engeland indien Georgië wint van Portugal of als Tsjechië wint van Turkije.

De achtstefinalewedstrijd van Engeland wordt gespeeld op zondag 30 juni om 18:00 uur. De achtstefinalewedstrijd van de winnaar van Groep E, waartegen Nederland dus zou kunnen uitkomen, is op dinsdag 2 juli om 21:00 uur.

De tabel om te bepalen tegen wie Nederland komt te spelen op EURO 2024. Alleen de drie scenario's die nog kunnen zijn hier overgelaten.

Sinds 2016 doen er 24 landen mee aan het Europees kampioenschap. Door die nog relatief nieuwe opzet gaan vier van de zes nummers drie uit de poules verder op het EK naar de knock-outfase. Nederland weet al zeker dat het bij de beste nummers drie gaat horen, omdat de nummers drie uit Groep A en B minder punten hebben.

Waar Nederland nu in het schema terechtkomt is afhankelijk van welke nummers drie zich gaan plaatsen. Daarvoor hanteert de UEFA een enigszins complexe tabel.

Nederland aan 'gunstige' kant van het schema

Nederland weet na dinsdagavond zeker dat het aan de 'gunstige' kant van het speelschema terechtkomt. De meeste grote favorieten voor toernooiwinst, Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland, zitten aan de andere kant. Al die landen kan Nederland pas in de finale tegenkomen, dat is al zeker.

Nederland komt op een van de twee geel gearceerde plekken in het bracket terecht (aan de rechterkant van het schema).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties