Noa Vahle vraagt Jerdy Schouten en Joey Veerman naar toekomst bij PSV

Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn terug bij PSV. De middenvelders genoten enkele weken van hun vakantie na het EK met het Nederlands elftal en speelden zaterdag beiden één helft in de oefenwedstrijd tegen Valencia (2-1 winst). De steunpilaren van PSV kregen na afloop vragen over hun toekomst.

Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle vraagt Veerman of hij bezig is geweest met een transfer. “Ik heb het vaker gezegd: je bent kampioen geworden met PSV, de beker gewonnen. Je hebt 2,5 hele mooie seizoenen gedraaid.”

“Uiteindelijk ben ik nog hier en speelt er op dit moment niets waarvan ik denk: dat zou ik graag willen. En waarvan PSV ook denkt dat het een mooi iets zou zijn. Dan ben ik nog altijd een trotse PSV-speler.”

“Uiteindelijk wil je als speler altijd uitgedaagd worden op een hoog niveau”, gaat Veerman verder. “Dat heb je bij PSV in de Champions League natuurlijk ook. Zolang ik hier ben gaan we weer vol voor het kampioenschap. Dat heb ik afgelopen seizoen meegemaakt en dat was ook geweldig.”

'Natuurlijk wordt er hier en daar wel belangstelling getoond', bekent Oranje-international Jerdy Schouten... ??

'Maar dat betekent niet dat ik 123 weg ben' ??#ZiggoSport #PSVVAL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 27, 2024

Schouten

Schouten was op het afgelopen EK één van de absolute uitblinkers bij het Nederlands elftal, maar de middenvelder denkt nog niet aan een transfer. “Ik ben echt met mijn hoofd bij PSV”, antwoordt Schouten op de vraag van Vahle of hij denkt dat dit PSV bij elkaar gehouden kan worden. “Dat is het allerbelangrijkste.”

“Ik ben op dit moment met mijn hoofd bij PSV. Het heeft ook geen nut om daarover te speculeren.” Schouten erkent wel dat er ‘hier en daar’ belangstelling wordt getoond. “Alleen dat betekent niet dat ik één, twee, drie weg ben. Zo werkt het niet.”

Schouten benadrukt niet bezig te zijn met een vertrek bij PSV, waarvoor hij tot op heden slechts één seizoen speelde. “Dat laat ik allemaal over aan mijn zaakwaarnemer, want daar wil je ook niet mee bezig zijn als speler.”

Schouten hoopt dat het team bij elkaar blijft. “Ik denk dat dat belangrijk is voor een elftal. We hebben vorig jaar al iets moois neergezet en als je dan nog een jaar met hetzelfde team kan spelen, denk ik dat het alleen maar nog beter wordt.”

Schouten geeft aan nog beter te willen presteren met PSV dan vorig seizoen. “Dat moet je altijd willen. Waarom zou je dat niet uitspreken? Ik denk dat we vooral in de Champions League verder willen komen. Ik denk dat er tegen Borussia Dortmund meer in zat dan we eruit hebben gehaald.”

PSV speelde vorig seizoen in de achtste finale van het miljardenbal in eigen huis met 1-1 gelijk tegen de latere verliezend finalist. In het Signal Iduna Park ging het mis (2-0), al kregen de Eindhovenaren toen de kansen om er minimaal een verlenging uit te slepen. Schouten ligt nog tot medio 2028 vast bij PSV, Veerman tot medio 2026.

