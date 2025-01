Noa Lang wil vertrekken bij PSV, dat kraakhelder standpunt inneemt

Noa Lang is woensdagochtend onderwerp van gesprek in de Nederlandse voetbalmedia. Na eerdere berichtgeving van transferjournalist Mounir Boualin en De Telegraaf komt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad met een duidelijke boodschap: PSV heeft een ‘nee’ verkocht aan Napoli.

Elfrink bevestigt dat technisch directeur Earnest Stewart een mondeling bod van ongeveer 25 miljoen euro (inclusief bonussen) heeft ontvangen op Lang. “Maar PSV wil in deze fase van de transferperiode voor dat bedrag geen zaken meer doen en heeft een kort antwoord gegeven.”

Volgens de journalist heeft Stewart duidelijk gemaakt dat Lang niet te koop is. “Daarna zou er geen officieel contact meer zijn geweest. Het bod is dus niet verhoogd en dat moet wel om PSV tot een ander standpunt te bewegen.”

Ondertussen wil de 25-jarige buitenspeler de stap naar Napoli dolgraag maken. “Lang baalt ervan en wil vertrekken bij PSV. In de tussentijd is hij ook nog ziek geworden, maar dat heeft niks te maken met deze situatie. Dinsdag heeft een medicus van PSV hem officieel ziek verklaard en is hij ook gewoon bij de club geweest om zich te laten onderzoeken.”

“Hij zet de hakken dus niet in het zand en blijft professioneel. Wel wil Lang absoluut de transfer naar Napoli maken”, besluit Elfrink. Volgens de clubwatcher is er veel meer geld nodig om Stewart van gedachten te veranderen.

Transfergekte

Boualin wist woensdagochtend vroeg plotseling te melden dat Napoli in Lang de ideale opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Kvicha Kvaratskhelia (23) ziet. Kapteijns kwam vlak daarna met de financiële details.

Napoli ontving halverwege januari zo’n 70 miljoen euro voor Kvaratskhelia en wil een groot deel van dat bedrag investeren in Lang. In het Philips Stadion ligt de 25-jarige buitenspeler nog tot medio 2028 vast.

Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen. De Nederlandse transfermarkt sluit een dag later, op 4 februari om 23.59 uur.

PSV kocht Lang in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro van Club Brugge. Die transfersom kan middels bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro. Volgens het Duitse Transfermarkt is Lang momenteel 20 miljoen euro waard.