Noa Lang wekt woede van AZ-fans met gebaartjes na eerste Eredivisie-goal voor PSV in ruim een jaar

Noa Lang had zaterdag bij PSV voor het eerst sinds 24 augustus een basisplaats bij PSV. De vleugelaanvaller wist prompt te scoren voor de Eindhovenaren in de topper tegen AZ. Lang maakte na zijn goal een opvallend gebaar richting de toeschouwers in het AFAS Stadion.

Een voorzet van Guus Til vanaf de rechterkant kon nog worden gekeerd door AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. In de rebound was Lang er echter als de kippen bij om de 0-2 binnen te knallen. Het was overigens zijn eerste Eredivisie-goal sinds 30 september 2023.

Lang maakte daarna met zijn gebaartjes naar de fans van AZ, alsof de PSV-aanvaller wilde zeggen dat mensen niet zoveel over hem moeten praten. Het leverde Lang gefluit en boegeroep op van de supporters van de thuisclub.

Het was sowieso een eerste helft om snel te vergeten voor AZ. De Alkmaarders moesten al na tien minuten met tien man verder vanwege een rode kaart voor David Møller Wolfe, na het neerhalen van de doorgebroken Guus Til. Arbiter Allard Lindhout stuurde de AZ'er direct van het veld.

Luttele minuten na de rode kaart profiteerde PSV van de overtalsituatie: aanvalsleider Luuk de Jong tekende namelijk voor de 0-1. Halverwege de eerste helft verdubbelde Lang dus de voorsprong voor PSV.

Lang stond op 24 augustus, tegen Almere City FC (1-7 winst), voor het laatst in de basis van PSV. Nadien gebruikte trainer Peter Bosz hem eigenlijk louter als invaller. Twee maanden later is Lang er dus weer eens bij vanaf het begin.

De basisplaats van Lang ging ten koste van Malik Tillman, die op de bank begon. Dat terwijl de Amerikaan, die ook als middenvelder uit de voeten kan, de laatste weken veel indruk maakte in het shirt van PSV.