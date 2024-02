Noa Lang vanaf komende vrijdag te bewonderen op Prime Video

Noa Lang is vanaf vrijdag te bewonderen op Prime Video. Dan komt namelijk de documentaireserie Lastpak: Noa Lang uit, zo maakt de streamingdienst bekend. De serie bestaat uit vier afleveringen en volgt de 24-jarige PSV'er vanaf zijn tijd bij Club Brugge.

De camera geeft het publiek een inkijkje in Langs leven in België, bij PSV, Oranje en in privéopzicht. Tal van bekenden uit zijn verleden zijn geïnterviewd.

Zo komen voormalig trainers Erik ten Hag, Alfred Schreuder en ex-ploeggenoten Jurriën Timber en Denzel Dumfries aan het woord. Ook zijn ouders, die al scheidden toen Lang één was, verschijnen voor de camera.

Dat maakt het verhaal een mix van de voetballer Lang en de mens Lang. De docuserie zoomt namelijk ook nadrukkelijk in op het privéleven van de aanvaller, zo maakt Prime duidelijk in de omschrijving.

De omslag van de documentaireserie Lastpak: Noa Lang. (Foto: Prime Video)

"Van ruzies op het veld tot confrontaties thuis, Lastpak: Noa Lang neemt je me in het confronterende verhaal van Noa Lang, een man die zijn droomtransfer najaagt in een harde wereld, waar de messen zijn geslepen en fouten snel gemaakt zijn", klinkt het.

De serie zal een van de weinige dingen zijn die de komende tijd van Lang te zien is. De tienvoudig Oranje-international staat nog wel even aan de kant met een hamstringkwetsuur.

Verwacht wordt dat Lang tegen het einde van dit seizoen weer in actie kan komen. Tot nu toe speelde hij negentien wedstrijden voor PSV, waarin hij vijf keer scoorde en één keer aangever was.



