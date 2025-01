Noa Lang stuurde na PSV - Feyenoord berichtje naar één ex-speler van de Rotterdammers

Noa Lang heeft Cyriel Dessers na PSV – Feyenoord (3-0) een berichtje gestuurd op Instagram. Dat vertelt de dertigjarige spits van Rangers in gesprek met Voetbal International. Lang (25) vierde zijn doelpunt tegen de Rotterdammers op dezelfde manier zoals Dessers dat ooit deed in het Philips Stadion en wilde uitleggen dat dat niet negatief bedoeld was richting de Nigeriaans international.

Lang maakte na twintig minuten spelen de 1-0 tegen Feyenoord, rende naar de cornervlag en pakte die op. Direct was duidelijk dat de behendige dribbelaar verwees naar de manier van juichen van Dessers, die in het seizoen 2021/22 verantwoordelijk was voor de 0-4 van Feyenoord op bezoek bij PSV en op dezelfde manier én bij dezelfde cornervlag een feestje vierde.

Ook de spits van Rangers herkende de verwijzing van Lang meteen, vertelt hij tegen VI. “Hij stuurde me ’s avonds nog een berichtje op Instagram. Dat het geen disrespect naar mij toe was. Ik antwoordde dat ik het zo ook helemaal niet had ervaren”, aldus Dessers.

“Mijn celebration was helemaal niet bedoeld om de PSV-fans te jennen. Toen ik bij Feyenoord tekende, sprak ik een videoboodschap in voor de supporters. Dat ik hoopte dat we elkaar snel zouden zien en samen een doelpunt zouden kunnen vieren bij de cornervlag.”

“Dus toen ik de eerste keer scoorde, deed ik dat. Het werd een beetje mijn ritueel dat seizoen. En dan vind ik het alleen maar grappig dat dat moment nog bij PSV leeft, dat Lang het imiteert en dat zoiets heen-en-weer gaat. De ene keer winnen wij, de andere keer zij”, vervolgt Dessers, die ook nog een appje van zijn moeder kreeg. “’Hij krijgt heel wat minder bier over zich heen dan jij...’”

Uitleg van Lang

Lang legde direct na het gewonnen duel met Feyenoord al uit waarom hij zijn doelpunt op die manier vierde. ''Ik vond het grappig. Ik zie al heel de week een filmpje van Feyenoord, toen ze scoorden en hier wonnen. Ik hoop dat het na deze actie een keertje klaar is misschien. Elke keer als we tegen Feyenoord spelen, zie ik dit filmpje. Ik vond het leuk, ik hou een beetje van plagen.”