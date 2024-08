Noa Lang richt zich op Instagram tot Jordan Teze en PSV: ‘Kijk naar mij’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die zich op Instagram roert om Jordan Teze en PSV-fans toe te spreken.

Zoals bekend was er de afgelopen dagen veel te doen om de rechtsachter van de landskampioen. Teze weigerde in actie te komen tegen RKC Waalwijk zaterdag (5-1 winst), met het oog op zijn aanstaande transfer naar AS Monaco.

Peter Bosz uitte vervolgens zowel intern als publiekelijk zijn onvrede over de actie van zijn pupil, waarna Teze terugkwam op zijn besluit en zichzelf alsnog beschikbaar stelde voor de wedstrijd. Hij startte op de bank, maar Bosz liet de verdediger twintig minuten voor tijd invallen.

Het leverde gemixte reacties vanaf de tribune op. Teze kreeg zowel steunbetuigingen middels applaus als kritiek via gefluit. Dat laatste gebeurde onterecht, zo lijkt Noa Lang van mening te zijn.

Op zijn story op Instagram plaatst de aanvaller een foto van hem en Teze. "Kind van de club!", schrijft Lang erbij. "We zijn allemaal mensen en laten allemaal wel eens emoties de overhand nemen. Kijk maar naar mij, lol. Maar deze jongen heeft een hart van goud en is een echte PSV'er."

