Noa Lang reageert met cynisme op kritiek voetbalmoeder op manier van juichen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die via Instagram reageert op een cynische reactie op zijn manier van juichen.

Lang speelde vrijdagavond een belangrijke rol voor PSV. De linkeraanvaller bracht de Eindhovenaren tegen FC Twente met een individuele actie vroeg in de wedstrijd terug op gelijke hoogte. Lang deed vervolgens de 'chill guy' celebration, een hype op TikTok.

Lang dribbelde in de 20ste minuut van links naar binnen en verraste Przemyslaw Tyton met een hard schot in de korte hoek: 1-1. Bij het vieren van zijn goal ging Lang samen met Johan Bakayoko met zijn handen in de broek staan, waarmee de PSV'ers de 'chill guy' meme uitbeelden. Hoofdrolspeler in de 'chill guy' meme is van origine een cartoon van een hond die een grijze trui, een blauwe spijkerbroek en rode sneakers draagt. Hij straalt een relaxte blik uit door te grijnzen met zijn handen in zijn zakken: de zogeheten 'chill guy'.

PSV schenkt maandag via Instagram nog even aandacht aan het juichen van Lang. ''Noano is just a chill guy'', zo valt te lezen bij de beelden van de van de goal van Lang tegen Twente en zijn bijzondere manier van juichen.

Niet iedereen lijkt de moves van Lang te kunnen waarderen. ''Mijn zoontje van 11 verzint voor iedere voetbalwedstrijd een nieuwe celebration. Noa is nog steeds zo'', zo valt te lezen in de commentsectie.

De vleugelaanvaller van PSV komt al snel met een ietwat cynische reactie. ''Ik ben in mijn hoofd ook 11 ingrid'', laat Lang weten via Instagram.