Noa Lang raakte volgens Bosz op curieuze wijze geblesseerd bij Oranje: 'Ik hoorde...'

Noa Lang ontbreekt vanwege lichte rugklachten bij PSV, dat zaterdagavond aantreedt thuis tegen FC Groningen. Trainer Peter Bosz heeft echter goede hoop dat de vleugelaanvaller snel weer inzetbaar is bij de koploper uit Eindhoven.

Bosz sprak vrijdag nog de hoop uit dat Lang op tijd fit zou zijn voor het bezoek van Groningen aan het Philips Stadion. Uit een laatste medische check kwam naar voren dat de buitenspeler de thuiswedstrijd van zaterdag beter aan zich voorbij kan laten gaan.

''Na de training bleek dat hij toch te veel last had van zijn rug. Daar is hij mee teruggekomen van het Nederlands elftal. Dat bleek toch erger dan verwacht. Hij is niet fit genoeg om vanavond te spelen. Ik hoop dat hij er woensdag bij is'', zo verklaart Bosz één en ander in gesprek met ESPN.

PSV richt zich na de ontmoeting met Groningen op het bezoek van Shakhtar Donetsk aan Eindhoven in het kader van de Champions League. Beide ploegen treffen elkaar woensdagavond in het Philips Stadion.

Verslaggever Milan van Dongen werpt direct op dat het komt door het 'baggerveld' in Bosnië en Herzegovina, waar het Nederlands elftal teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde in de poulefase van de Nations League. ''En door de slechte bedden daar, hoorde ik. Daar heeft het schijnbaar mee te maken'', voegt Bosz daaraan toe.

Bosz kiest ditmaal voor Ivan Perisic als linksbuiten, met Johan Bakayoko op de rechterflank. Ricardo Pepi is de aanvalsleider van PSV, daar Luuk de Jong ontbreekt bij de koploper vanwege blessureleed.

De PSV-coach legt tot slot uit waarom Malik Tillman op de bank begint. ''We kunnen rouleren met een aantal mensen die op die posities kunnen spelen. Hij heeft de verste reis achter de rug van de jongens die daarvoor beschikbaar zijn. Dan maak je op basis daarvan een keuze.''