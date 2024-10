Noa Lang: ‘Niemand in Europa stopt mij als ik fit ben. Dat zeg ik gewoon'

Noa Lang verwacht dat hij bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Vrijdag werd bekend dat de 25-jarige aanvaller in de voorselectie van Oranje zit, en over een paar weken maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend.

Zijn laatste interland speelde Lang op 10 september vorig jaar. Daarna brak een lange periode aan waarin hij niet in actie kwam, als gevolg van een hamstringblessure.

“Ja, het was een apart jaar”, blikt Lang na afloop van PSV – PEC Zwolle (6-0) terug bij de NOS. “Maar het is mooi dat ik nu vooruit kan kijken en dat ik mij nu hopelijk kan focussen op voetbal in plaats van op pijntjes aan mijn hamstring. Kutjaar.”

Inmiddels is hij helemaal terug, en vrijdag werd bekend dat hij na lange tijd weer in de voorselectie van Oranje zit. "Voor mij niet meer dan logisch”, reageert Lang daarop.

“De vorige keer was ik er niet bij, omdat ik weer een beetje last had gekregen. Het was beter om niet te gaan. En die keer daarvoor was het eigenlijk hetzelfde. We hadden het zo afgesproken. Nu voel ik mij beter. Ik neem aan dat ik er straks ook gewoon weer bij zit. Dat is toch wel mooi na een jaar.”

Toch begrijpt Lang wel dat hij met onder meer Cody Gakpo een flinke concurrent heeft, in het Nederlands elftal. “Er staat met Cody natuurlijk ook gewoon een topspeler. Dat is een mooie concurrentie. Maar ik weet zeker als ik gewoon mijn ding blijf doen en ik mijn kans krijg, ik die gewoon ga pakken.”

"Ik heb altijd genoeg zelfvertrouwen. Daar hoeft niemand zich zorgen om te maken. Ik weet dat als ik fit ben, sowieso in Nederland niemand mij stopt. Niemand in Europa, denk ik. Dat zeg ik gewoon”, besluit de PSV’er.