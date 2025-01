Noa Lang lijkt bij PSV te blijven: Napoli onderhandelt over andere linksbuiten

Napoli lijkt door te schakelen in de zoektocht naar een nieuwe linksbuiten. Noa Lang werd de afgelopen dagen hevig gelinkt aan de Italianen, maar mede door de onwelwillendheid van PSV om mee te werken is Napoli met een andere club in onderhandeling.

Fabrizio Romano weet donderdagavond te melden dat Napoli Anderlecht heeft benaderd voor de transfer van Francis Amuzu. De 25-jarige in Ghana geboren Belg is al sinds 2018 actief voor Paars-Wit en was dit seizoen goed voor 4 goals en 3 assists in 25 wedstrijden.

Eerder op de dag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat Napoli waarschijnlijk terug zou keren voor Lang. “De verwachting is dat Napoli met miljoenen extra terug zal komen voor Lang, maar PSV wil hem alleen bij ‘gekkigheid’ verkopen.”

Woensdag werd bekend dat Napoli tevergeefs 25 miljoen euro, inclusief bonussen, bij PSV neerlegde voor Lang. “Er moet nog wel een miljoen of tien bij het eerste bod, wil de club überhaupt gaan nadenken over een uitgaande transfer”, weet Elfrink.

Of Napoli definitief is afgehaakt in de strijd om Lang, is niet duidelijk. Wel is zeker dat Napoli op meerdere paarden wedt en in Amuzu een interessante speler ziet. De linksbuiten vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 4,5 miljoen euro.

PSV houdt Lang, die tot medio 2028 vastligt bij PSV, liever binnenboord en vraagt daarom de hoofdprijs. Napoli is door de verkoop van Kvicha Kvaratskhelia aan Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe linksbuiten.

Voormalig Ajacied David Neres start de laatste tijd op de linksbuitenpositie, maar manager Antonio Conte wil er graag een optie bij in de strijd om de Italiaanse landstitel.