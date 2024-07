Noa Lang blikt terug op ‘zwarte periode’ bij PSV: ‘Het is nog moeilijk om erover te praten, het was verschrikkelijk’

Voor Noa Lang staat het aankomende seizoen bij PSV in het teken van fit blijven, zo laat de vleugelspeler weten in gesprek met ESPN. Lang geeft te kennen dat het afgelopen seizoen, waarin hij kampte met langdurig blessureleed, hem zeer zwaar is gevallen.

Op 27 januari speelde Lang zijn laatste officiële duel. In de thuiswedstrijd tegen Almere City (2-0 winst) moest de aanvaller uit Capelle aan de IJssel in de tweede helft naar de kant wegens een hamstringkwetsuur. De blessure duurde langer dan verwacht en Lang zag het EK dan ook aan z'n neus voorbijgaan. Daarnaast kampte hij met de ziekte van Pfeiffer.

Afgelopen dinsdag kon de 25-jarige Lang dan eindelijk zijn rentree maken, in de oefenwedstrijd tegen uitgerekend zijn ex-club Club Brugge. Lang, die door zijn blessure tot op heden slechts elf Eredivisie-duels speelde namens PSV, hoopt de aankomende jaargang fortuinlijker te zijn.

“We gaan stap voor stap", maakt Lang duidelijk in gesprek met verslaggever Aletha Leidelmeijer. "Ik heb geduld, de trainers hebben geduld, dus de mensen thuis moeten ook nog even geduld hebben."

Lang weet dat het nog even zal duren voor hij écht weer de oude is. "Je hebt ook nog wedstrijdfit, dat is weer iets heel anders. Tuurlijk voelt dit als een opluchting, maar over drie weken begint het seizoen officieel. Dat is veel zwaarder, vooral met de druk die er straks komt kijken in het stadion.”

Lang heeft een duidelijke doelstelling voor ogen. "Mijn doel voor dit seizoen is gewoon fit zijn. Het is de eerste keer dat ik zo'n jaar heb meegemaakt Dan leer je ook wel beseffen hoe gezegend je bent als je fit bent. Het is voor mij een heel zwarte periode geweest. Dat is eigenlijk gewoon mijn grootste doel: fit zijn."

"Het is nog moeilijk voor mij om erover te praten, als ik eerlijk ben. Het was echt verschrikkelijk. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Ik heb ook een mental coach en ik heb geluk dat ik mentaal sterk genoeg ben. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds heel moeilijk is."

Als Lang de stijgende lijn doorzet, ligt het in de lijn der verwachting dat hij op 4 augustus zijn rentree maakt in een officiële wedstrijd van PSV. De landskampioen uit Eindhoven neemt het dan in het Philips Stadion op tegen bekerwinnaar Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

