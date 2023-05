Noa Lang heeft geen spijt van provocatie en wijst ‘baby’ Alderweireld terecht

Noa Lang heeft geen spijt van het uitdagen van Toby Alderweireld. Zondagmiddag belandde het duo in een felle discussie tijdens het duel tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC (2-0) na een provocerende actie van Lang. Na afloop van de wedstrijd laat laatstgenoemde voor de camera van Eleven Sports weten dat het provoceren bij zijn spel hoort.

Lang daagde Royal Antwerp in de slotfase van de wedstrijd uit, wetende dat die gewonnen zou worden. Lang ging daarbij met twee voeten op de bal staan, een straatvoetbalactie. Alderweireld kon de provocaties bepaald niet waarderen en haalde verhaal. Na wat duwen en trekken over en weer kreeg Alderweireld, die ook met een vinger naar Lang wees, uiteindelijk een gele kaart.

?? | Toby Alderweireld en Noa Lang zullen niet snel samen op vakantie gaan. ?? pic.twitter.com/SmAmeRtpDL — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 21, 2023

“Het is gewoon zoals ik ben: even dollen”, reageert Lang op het voorval met de centrumverdediger van Antwerp. “Alderweireld wilde een beetje stoer doen. Hij was geïrriteerd omdat hij ging verliezen van ons. Hoort er gewoon bij. Ik ben nou eenmaal dat type speler. Dan moet je me maar aanpakken in het duel, maar kom me niet als een kleine baby bij mijn kraag pakken. Het is wat ik zeg: het hoort erbij en dit soort dingen maken voetbal ook leuk”, aldus Lang.

Alderweireld steekt de hand in de mixed zone in eigen boezem. "Misschien moest ik niet reageren. Het waren de emoties op het veld. Ik gaf mijn mening en hij bleef erover doorgaan." De trainer van Antwerp, Mark van Bommel, bagatelliseert de felle discusiie op het veld. “Noa doet dit vaker. Het hoort bij z’n spel. En dat moet je accepteren.”