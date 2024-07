Noa Lang heeft duidelijk nog niet aan zelfvertrouwen ingeboet

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die nog niet heeft ingeboet aan zelfvertrouwen.

In een clip van ESPN wordt Lang gevraagd om stil te blijven tot hij een betere speler hoort dan hijzelf. Verslaggeefster Aletha Leidelmeijer noemt vervolgens de namen van een aantal buitenspelers. "Sahraoui, Summerville, Paixão, Bergwijn", begint het.

Blijf stil tot je een betere linksbuiten hoort ???? — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2024

Lang blijft stil. Dan maakt Leidelmeijer de stap naar de Europese top. "Adeyemi, Doku, Sancho, Rashford, Grealish, Nico Williams, Neymar en Vinícius Jr." Nog altijd laat Lang zich niet horen.

"Ik ben de beste", klinkt het vervolgens. "Ik ben de beste." Leidelmeijer lijkt de actie van de buitenspeler van PSV te kunnen waarderen. "Lekker jongen", klinkt het uit de mond van de verslaggeefster.

