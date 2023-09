Noa Lang doorstaat test en start bij PSV; Hirving Lozano bankzitter

Woensdag, 20 september 2023 om 19:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:56

De opstelling van PSV voor het duel met Arsenal is bekend. In een poging te stunten tegen the Gunners kiest trainer Peter Bosz ervoor om André Ramalho te slachtofferen, waardoor het centrale duo bestaat uit Armel Bella-Kotchap en Olivier Boscagli. Jerdy Schouten schuift door naar het middenveld, terwijl Hirving Lozano op de bank plaatsneemt. Noa Lang is fit genoeg om te starten. Het duel in het Emirates Stadium begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV. De achterste linie bestaat uit Jordan Teze, Bella-Kotchap, Boscagli en Sergiño Dest. Laatstgenoemde krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Patrick van Aanholt. Schouten en Joey Veerman zijn de meest controlerende middenvelders, terwijl Ismael Saibari het mag laten zien op de 10-positie. De voorhoede bestaat uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Lang.

Arsenal manifesteert zich ook dit jaar tot een van de titelkandidaten in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta heeft na vijf wedstrijden dertien punten verzameld en geldt als de grote favoriet voor het duel met PSV. De wedstrijd tegen de koploper van de Eredivisie zal een heugelijke zijn, daar de club in het seizoen 2016/17 voor het laatst uitkwam in de Champions League. Voor Arteta wordt het bovendien zijn eerste duel in als manager in het miljardenbal. "Ik voel me trots en ik kan niet wachten", zei de Spanjaard, die rekent op de steun van zijn publiek. "Ik weet zeker dat de sfeer ongelooflijk zal zijn en dat zij er een speciale avond van gaan maken."

PSV is nog foutloos in de Eredivisie en heeft bovendien al weten af te rekenen met Sturm Graz en Rangers FC in de voorrondes van de Champions League. Voorafgaand aan het duel in Londen was het vooral de vraag of Lang fit genoeg zou zijn om te kunnen starten, daar hij tegen NEC vlak na rust naar de kant moest. De buitenspeler is echter op tijd hersteld en staat zodoende in de basis bij PSV, dat vijf jaar geleden zijn laatste duel in de Champions League speelde. "Ik merk om me heen wel dat iedereen blij is dat we weer terug zijn op dit niveau", vertelde Bosz. "PSV hoort daar ook thuis, vijf jaar afwezigheid is lang.”

Opstelling Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Trossard.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, Dest; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.