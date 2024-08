Noa Lang biedt excuses aan, maar speelt niet tegen Go Ahead Eagles

Noa Lang wordt in de vierde speelronde van de Eredivisie niet ingezet door PSV, zo maakt trainer Peter Bosz bekend op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles. Lang heeft zijn excuses gemaakt voor zijn gedrag bij Almere City FC (1-7 winst) en krijgt rust.

Lang ging hevig tekeer na zijn wissel in Almere. De linksbuiten van PSV schopte tegen een microfoon en een krat met bidons. "Ik vond het zeker nodig om daar met hem over te spreken en dat heb ik ook gedaan", aldus Bosz op de persconferentie.

Lang gaf aan Bosz aan dat hij 'gigantisch baalt' van zijn eigen gedrag. "En dat hij schaamt, vooral omdat hij dacht dat hij dit achter zich gelaten had."

"Noa zei: 'Ik ben 25 jaar en vader, dit moet ik niet meer doen.' Toen was het voor mij einde gesprek, want dat was wat ik wilde horen", aldus Bosz.

Bosz zoekt naar een verklaring voor het gedrag van Lang. "Want dat vind ik interessanter. Is het omdat hij een etterbak is, een klootzak? Daar geloof ik totaal niet in, want het is een jongen met juist een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wilde meehelpen om ons aan die overwinning te helpen."

PSV ontvangt zondag om 16:45 uur Go Ahead Eagles in het Philips Stadion. Lang zal die wedstrijd vanaf de tribune bekijken. "Hij zal niet spelen, omdat ik hem de rust wil geven omdat hij alles heeft gespeeld. We gaan daarna vrij snel twee keer in de week spelen en dan hebben we hem fris en keihard nodig."