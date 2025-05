Noa Lang na kampioenschap met PSV: 'Ik denk dat iedereen het met me eens is als ik zeg dat...'

Noa Lang is met PSV opnieuw kampioen van Nederland. De vleugelaanvaller hield de Eindhovenaren op titelkoers met de winnende treffer tegen Feyenoord en staat een week later met de kampioensschaal in zijn handen.

''Het was een achtbaan. Het seizoen begon top, toen ging het naar beneden, en toen weer naar boven'', beschrijft Lang het soms grillige seizoen van de kersverse kampioen van Nederland.

Hans Kraay junior wil weten waarom PSV in de slotfase van het seizoen de vorm weer had. ''Dat is gewoon kwaliteit'', antwoordt de vleugelaanvaller zonder daarbij na te denken. ''Ik denk dat iedereen het wel met mij eens is als ik zeg dat wij voetballend gezien de beste selectie van Nederland hebben.''

''Maar tussen januari en maart waren we niet voldoende een team waren'', analyseert Lang de terugval na de winterstop. Kraay vraagt vervolgens of de selectie van PSV was bevangen door angst in de mindere periode.

''Ik denk geen angst. Het was veel te vroeg om angst te hebben. Alleen klopte het niet wat we deden. Ik weet het niet. Maar ja, lekker boeiend'', lacht de PSV'er, terwijl achter hem de spelers van PSV feest vieren met de meegereisde fans.

Kraay werpt op dat de 2-3 van Lang tegen Feyenoord van vorige week in extremis uiteindelijk heel belangrijk was. ''Ajax heeft gewonnen toch? Dan zijn we met één punt kampioen geworden. Het is nóg lekkerder dat hij zo belangrijk was, ja.''