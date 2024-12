Nkunku bekogeld met WC-papier bij simpele zege Chelsea; pijnlijke hattrick voor Marc Guiu

Chelsea heeft donderdagavond een heel eenvoudige zege geboekt in de Conference League. Ook het zesde duel van de Europese campagne werd winnend besloten door the Blues, die foutloos zijn en de competitie met achttien punten aanvoert. Tegenstander Shamrock Rovers werd kansloos naar huis gestuurd: 5-1.

Trainer Enzo Maresca rouleert steevast zijn basiself bij de Europese duels van Chelsea en dus was er donderdag op Stamford Bridge plots een basisplaats voor de achttienjarigen Josh Acheampong en Tyrique George. Ook ex-PSV'er Noni Madueke begon aan de aftrap.

In de eerste helft was het duel al beslist, maar toch zal Shamrock Rovers heel eventjes over een stunt gedroomd hebben. De Ieren keken eerst nog wel tegen een achterstand aan, maar kwamen wel heel even op gelijke hoogte.

Darragh Burns stond met een persoonlijke fout aan de basis van de eerste achterstand van de avond. Na een miscommunicatie met zijn doelman kopte hij de bal richting zijn eigen doel, waar Guiu optimaal van profiteerde: 1-0.

Uit een afgeslagen corner schoot Marcos Poom richting goal en via een aantal benen dwarrelde de bal zo het net in: 1-1. Het werd echter een waar foutenfestijn op Stamford Bridge, want ook de tweede Blues-treffer werd door Shamrock Rovers opgediend op een presenteerblaadje.

Ditmaal was Guiu heel alert na een te korte terugspeelbal van Daniel Cleary, slalomde hij langs de goalie en prikte hij in het lege doel: 2-1. Vanaf dat moment was alle spanning uit de wedstrijd, want Kieran Dewsbury-Hall tekende al vlug voor de derde goal.

De middenvelder zag hoe Christopher Nkunku - die eerder in de eerste helft door Ierse fans werd bekogeld met WC-papier bij het nemen van een hoekschop - nog afgestopt werd, maar kon daarna zelf uithalen: 3-1. In de blessuretijd voltooide Guiu zijn hattrick.

De jonge Spanjaard gleed op aangeven van Madueke de bal binnen, maar kwam daarbij hard in botsing met de paal. De aanvaller stond - tamelijk opmerkelijk - op alsof er niks gebeurd was. In de tweede helft bepaalde Guiu's landgenoot Marc Cucurella de eindstand op 5-1. Hij schoot met zijn mindere rechtervoet knap raak in de korte hoek.

Door de makkelijke zege is het foutloze Chelsea koploper geworden in de groepsfase van de Conference League. Vitória Guimarães is met veertien punten de naaste belager, waar Fiorentina en Rapid Wien net als Djurgårdens IF, Lugano, Legia Warschau en Cercle Brugge de topacht completeren.

Als beste acht teams spelen zij geen tussenronde en zijn zij al geplaatst voor de volgende ronde. De teams tussen de negende en 24ste plek spelen affiches tegen elkaar om te bepalen wie doorstoot naar de achste finales. Die tussenronde wordt afgewerkt op 13 en 20 februari, de achtste finales gaan van start op 6 maart. De return is een week later, op 13 maart.

Geplaatste teams Conference League:

Chelsea - 18 Vitória Guimarães - 14 Fiorentina - 13 Rapid Wien - 13 Djurgårdens IF - 13 Lugano - 13 Legia Warschau - 12 Cercle Brugge - 11

Deelnemers aan tussenronde Conference League:

9. Jagiellona Bialystok - 11

10. Shamrock Rovers - 11

11. APOEL Nicosia - 11

12. Pafos - 10

13. Panathinaikos - 10

14. Olimpija - 10

15. Real Betis - 10

16. FC Heidenheim - 10

17. KAA Gent - 9

18. FC Kopenhagen - 8

19. Víkingur Reykjavik - 8

20. FK Borac - 8

21. NK Celje - 7

22. Omonoia FC - 7

23. Molde FK - 7

24. Backa Topola - 7

Uitgeschakelde teams Conference League:

25. Heart of Midlothian - 7

26. Istanbul Basakhesir - 6

27. Mladá Boleslav - 6

28. FK Astana - 5

29. FC St. Gallen - 5

30. HJK Helsinki - 4

31. FC Noah - 4

32. The New Saints - 3

33. Dinamo Minsk - 3

34. Larne FC - 3

35. LASK Linz - 3

36. Petrocub Hîncesti - 2