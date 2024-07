Nieuwe wending in transfersoap Omgba: NAC trekt stekker uit deal na complicaties

De transfer van Aimé Omgba naar KAA Gent is toch nog geklapt. Na een ware soap leek de middenvelder van NAC Breda zijn gewenste stap alsnog te maken, maar niets blijkt minder waar. Journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International meldt dat de deal geklapt is.

De reden achter het klappen van de deal ligt bij complicaties bij de medische keuring. Daarop stelde Gent een verlaagd aanbod voor aan NAC, dat daar niet mee akkoord gaat en de deal afblaast.

Het is voor Omgba een enorme klap. De rechtspoot liet meermaals duidelijk weten de stap naar de Jupiler Pro League te willen maken, maar stuitte op weerstand van NAC. De Bredanaars wilden het transferbedrag in één keer ontvangen, waardoor de deal niet door leek te gaan.

Vier dagen geleden was er alsnog witte rook. De 21-jarige Leidenaar zou zich voor vier seizoenen verbinden aan de Belgische club en NAC zou een transfersom, inclusief gegarandeerde bonussen, van 3,4 miljoen euro ontvangen.

Daarmee zou NAC het vorige transferrecord van Nemanja Gudelj naar AZ in 2013 verbroken hebben. De Servisch international vertrok destijds voor drie miljoen euro naar Alkmaar. Dat record leek deze zomer verbroken te worden, maar Omgba zal zich nu weer in het Rat Verlegh Stadion moeten melden.

Nu Omgba niet naar Gent verkast, lijkt dat ook serieuze gevolgen te hebben voor de plannen van NAC op de transfermarkt. De promovendus was van plan zich met het geld van de transfersom voor Omgba te versterken met een centrale verdediger en buitenspelers.

Omgba genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord, waar hij onder meer samenspeelde met Quilindschy Hartman. Tussen 2012 en 2020 was de 1,90 meter lange middenvelder actief op Varkenoord. Vervolgens belandde hij via NEC Nijmegen bij NAC, waar hij doorbrak in de hoofdmacht.

