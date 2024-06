‘Nieuwe Ronaldo’ Kylian Mbappé is geboren om voor Real Madrid te spelen

Real Madrid heeft Kylian Mbappé dan eindelijk binnen. De Franse aanvaller (25) zette maandagavond zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de kampioen van Spanje en vijftienvoudig Champions League-winnaar. De transfersoap rondom de meest besproken sterspeler van dit moment heeft lang geduurd, maar het was al heel snel duidelijk dat Mbappé voorbestemd was om ooit voor Real Madrid uit te komen.

De Koninklijke heeft twee jaar op Mbappé gewacht. Steeds weer leek de samenwerking een stukje dichterbij te komen, zonder dat er witte rook verscheen. En toen, op 14 augustus 2023, werd er over de hele wereld een oorverdovende stilte gehoord. Zelfs de Madrileense cheerleaders van televisiezender El Chiringuito stopten met het beruchte aftellen. "Een historisch moment", noemden ze het op de karakteristieke bombastische manier. "Het is VOORBIJ!"

Te voorbarig

Dat was het natuurlijk niet. Niemand dacht daar ook maar een seconde aan, zelfs de werkgever van Mbappé in het Parc des Princes niet. Paris Saint-Germain wist als geen ander dat de speculaties over de toekomst van hun sterspeler onverminderd zouden voortduren, omdat de verhuizing naar Madrid slechts was uitgesteld en niet opgegeven. En hier zijn we dan, nu de komst van Mbappé naar het Santiago Bernabéu officieel bevestigd is. Het pijnlijkste transferverhaal uit de voetbalgeschiedenis is eindelijk ten einde.

Kwestie van tijd

Toen de wereldkampioen van 2018 in mei 2022 een nieuw contract tekende in Parijs, probeerde de leiding van PSG de indruk te wekken dat de veelbesproken sterspeler zich tot 2025 aan de ambitieuze topclub uit de Franse hoofdstad had verbonden. Alleen, het laatste jaar was optioneel en het werd al snel duidelijk dat Mbappé daar totaal geen interesse in had.

Ondanks dat PSG onder de nieuwe trainer Luis Enrique landskampioen werd, de Coupe de France veroverde en tegelijkertijd de halve finale van de Champions League bereikte, was de uitkomst al bekend wat betreft de toekomst van Mbappé op clubniveau. Niets kon de snelle aanvaller ervan overtuigen om ook na de zomerstop bij PSG te blijven.

Het pleit voor Mbappé dat hij desondanks zeer productief is geweest en maar liefst 44 keer scoorde in 48 wedstrijden in alle competities. Hij had er meer kunnen hebben als Luis Enrique niet was begonnen plannen te maken voor de toekomst. De Spaanse coach had Mbappé kort na de jaarwisseling niet nodig in een aantal duels in de Ligue 1. De aanvaller ging daar bepaald niet begripvol mee om, maar toen hij eenmaal op het veld stond, viel er weinig te zeggen over zijn toewijding richting PSG.

Mbappé leek het niet altijd eens te zijn met trainer Luis Enrique.

Ideale positie

Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk was om met Mbappé samen te werken tijdens zijn laatste jaar in Frankrijk. Zijn positie lijkt het grootste probleem te zijn geweest, waarbij Luis Enrique heeft gezegd dat Mbappé de vrijheid heeft om te spelen waar hij maar wil. Maar de 25-jarige topcshutter leek zich nog steeds beperkt te voelen toen hem werd gevraagd alleen de aanval te leiden. Dat leidde tot de beruchte ‘pivot gang’-post, volgens Franse media gericht aan voormalig PSG-trainer Christophe Galtier.

Mbappé postte in oktober 2022, na een matig optreden tegen Stade Reims, een foto op Instagram Stories waarop is te zien dat hij een duim opsteekt naar een ploeggenoot. Daaronder prijkte de hashtag #pivotgang. De sportjournalisten in Frankrijk doken er direct bovenop en zagen in de cryptische post van Mbappé op de sociale media kritiek op Galtier. De sterspeler had eerder al eens verklaard graag rondom een andere aanvaller te opereren. Galtier verdedigde zich door te benadrukken dat Neymar en Lionel Messi niet inzetbaar waren en Mbappé dus voor een keer als solist moest opereren.

Volgens de Spaanse sportpers liep de relatie van Mbappé met Luis Enrique om precies dezelfde reden stuk. "Mbappé wil niet als spits spelen. Hij houdt er niet van om een nummer negen te worden genoemd. Mbappé wil spelen als een nummer 11, de positie waarop hij het meeste heeft gespeeld in zijn carrière", zo verklaarde Eduardo Inda, hoofdredacteur van OK Diario vorig jaar in het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito de Jugones.

Hoe gaan Mbappé en Vinicius Júnior samenspelen bij Real Madrid?

Is Mbappé het echt waard?

Zou er minder drama en debat kunnen zijn zijn over de rol van Mbappé in Madrid? Het antwoord is waarschijnlijk 'nee'. De aanhoudende mediagekte leidde tijdens het seizoen 2023/24 zelfs tot beweringen dat Real Madrid serieus heeft overwogen om Vinicius Júnior te verkopen, om zo ruimte te kunnen maken voor Mbappé. Zowel op het veld als in de peperdure salarishuishouding van de club die zich op Wembley opnieuw de beste van Europa toonde.

Uiteindelijk heeft Real Madrid de geboren Parijzenaar ervan overtuigd zijn financiële eisen enigszins te verlagen. Maar ondanks dat gegeven gaat Mbappé voorzitter Florentino Pérez de komende vijf seizoenen een enorm bedrag kosten, en is hem daarbovenop nog een gigantisch bedrag aan tekengeld beloofd. Om over het astronomische salaris van Mbappé bij de kersverse Champions League-winnaar uit Spanje nog maar te zwijgen.

Alternatieven

Madrid heeft in de persoon van Vinicius Júnior reeds een linksbuiten van wereldklasse in de gelederen. Zou Pérez in dat kader niet beter een spits als Victor Osimhen kunnen contracteren? Het zou zeker wat druk wegnemen bij Endrick, de pas zeventienjarige Braziliaanse sensatie die deze zomer arriveert in Madrid en het verdient om voldoende tijd te krijgen om rustig aan zijn nieuwe werkomgeving te wennen.

Erling Braut Haaland werd ook even gelinkt aan Real Madrid.

Toen duidelijk werd dat Mbappé na EURO 2024 naar Real Madrid zou gaan, was het waarschijnlijk geen toeval dat er geruchten opdoken dat Erling Haaland ongelukkig zou zijn als aanvalsleider van Manchester City. Real Madrid leek er goed aan te doen te wachten op concreter nieuws rondom de vermeende vertrekwens van de Noorse goalgetter, die met de Ballon d'Or-verkiezing in het achterhoofd wellicht een volgende stap in zijn loopbaan had willen zetten.

Natuurlijk kunnen sterspelers als Vinicius en Mbappé in hetzelfde elftal functioneren. Ze zijn tenslotte allebei in staat om makkelijk van flank te wisselen. Mbappé leek er bij PSG nooit veel problemen mee te hebben om zijn favoriete positie vanaf links op te geven aan Neymar, die andere grote vedette. Maar of Mbappé bereid is om ook bij Real Madrid zo meegaand te zijn, is momenteel de grote vraag in Spaanse voetbalkringen.

Vertrouwen in Ancelotti

De slimme Pérez zal waarschijnlijk het gevoel hebben gehad dat Carlo Ancelotti bij uitstek de trainer is om al deze tactische dilemma's op te lossen. Ancelotti is bij zoveel grote clubs een succes geweest omdat hij een meester is in het managen van kleedkamers vol grote ego's. De vriendelijke en immer beheerste Italiaan laat zich waarschijnlijk niet intimideren door de opdracht om voor Vinicius, Mbappé, en ook de alom geprezen Jude Bellingham, plaats te maken in dezelfde basisopstelling.

Aan Carlo Ancelotti de taak om Mbappé in het gareel te houden in Madrid.

De doorgewinterde Ancelotti, die later dit jaar zijn 65ste verjaardag viert, heeft de zeldzame gave om soms moeilijk te behandelen supersterren tevreden te houden. Geen enkele lijkt dat beter te kunnen doen. Pérez deed er dan ook alles aan om Ancelotti ervan te overtuigen de nationale ploeg van Brazilië af te wijzen. De Real-voorzitter slaagde in zijn missie, want Ancelotti zette kort voor de jaarwisseling zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2026 aan boord houdt.

De nieuwe Cristiano Ronaldo van Madrid

Posities en systemen zijn voorlopig niet van belang. Ze spelen niet echt een rol in de gedachtegang achter deze supertransfer. Het contracteren van Mbappé gaat over veel meer dan alleen tactiek of het winnen van prijzen. Het gaat over branie en een gevoel van ergens recht op hebben. Het is puur, een genotzuchtig vertoon van superioriteit. Wéér eendie gewone stervelingen over de hele wereld versteld zal doen staan.

Van David Beckham tot Bellingham, Pérez heeft altijd gezegd dat sommige spelers 'geboren zijn om voor Real Madrid te spelen'. En Mbappé heeft altijd die uitstraling gehad. Hij straalt vertrouwen uit en lijkt volkomen ongevoelig voor de druk die er altijd is op topniveau. Mbappé heeft al meer doelpunten gemaakt in WK-finales, vier stuks in totaal, dan welke andere speler in de geschiedenis dan ook. En de Fransman is ondanks die bijzondere prestatie nog maar 25 jaar oud.

Mbappé treedt in de voetsporen van zijn jeugdheld Cristiano Ronaldo.

De transfer van Mbappé naar Real Madrid voelt een beetje als de wederkomst van Cristiano Ronaldo. Nog zo'n ambitieuze, soms wat arrogante maar bovenal geweldige aanvaller die al op jonge leeftijd voorbestemd was om records te vestigen die nooit meer zullen worden verbroken. En die voortdurend voor controverses zorgt en op 39-jarige leeftijd nog steeds prikkelbaar is, zowel op als buiten het veld.

Grote vraag is nu: hoelang duurt het voordat Mbappé de Madrileense media in rep en roer brengt door zijn jeugdheld en voorbeeld Cristiano Ronaldo na te doen door te zeggen dat hij verdrietig is? Of door gewoon weer de ‘pivot gang’-kaart te trekken? Pérez, gepokt en gemazeld in de voetballerij, zal dan waarschijnlijk zijn schouders ophalen en er verder geen aandacht aan schenken. En de supporters van Real Madrid zullen daar waarschijnlijk ook geen probleem van maken.

Real Madrid en Mbappé geloven allebei dat ze de beste ter wereld zijn. En waarschijnlijk hebben ze nog gelijk ook. Alleen al daarom was het slechts een kwestie van tijd voordat er een huwelijk zou worden gesloten tussen club en sterspeler. De aftelklok naar het moment Mbappé officieel zou worden gepresenteerd in Madrid, is dan ook nooit gestopt met tikken.

