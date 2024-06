Nieuwe club Dortmund-legende Reus lijkt bekend: onderhandelingen gaande

Marco Reus lijkt zijn carrière te vervolgen bij Los Angeles Galaxy. De gesprekken tussen de middenvelder en de club uit de Major League Soccer bevinden zich volgens The Athletic in een vergevorderd stadium.

Reus speelde zaterdagavond zijn allerlaatste wedstrijd voor Borussia Dortmund, dat in de Champions League-finale zijn meerdere moest erkennen in Real Madrid.

Reus kondigde onlangs aan dat hij aan zijn laatste wedstrijden voor Dortmund bezig was. Van een definitief pensioen wil de 35-jarige clublegende van Dortmund echter niet denken, waardoor het de vraag was en is waar hij zijn kunsten komend seizoen gaat vertonen.

Hoewel het er wel op lijkt, is het nog niet geheel zeker dat Reus zijn carrière daadwerkelijk in de Verenigde Staten gaat vervolgen. The Athletic weet namelijk dat de Duitser ook interesse geniet uit Saudi-Arabië en Europa.

Als Reus uiteindelijk kiest voor Los Angeles, dan zal hij daar geen absolute topverdiener worden. The Athletic weet namelijk dat Galaxy geen ruimte meer heeft voor een Designated Player, een speler die boven het maximumbedrag mag verdienen.

Wel kan Reus zich verheugen op een salaris van ongeveer 1,7 miljoen dollar. Dat zal minder zijn dan hij in Saudi-Arabië en waarschijnlijk ook Europa kan verdienen.

Reus speelde zaterdag zijn 429ste en laatste wedstrijd voor Dortmund. Een landstitel zat er nooit in voor de 48-voudig international. Ook de Champions League zat er niet in, ondanks finales tegen Bayern München (2013) en zaterdag dus nog tegen Real Madrid.

