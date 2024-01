Nieuwe aanwinst lijkt Denzel Dumfries verder naar de uitgang te duwen bij Inter

Inter heeft zich versterkt met een nieuwe rechtervleugelverdediger. Tajon Buchanan wordt definitief overgenomen van Club Brugge, zo meldt Fabrizio Romano dinsdag. Er is naar verluidt zeven miljoen euro gemoeid met de overstap.

Inter werd al langere tijd in verband gebracht met Buchanan, die nog een contract heeft bij Club Brugge tot medio 2025. De 24-jarige Canadees is van oorsprong aanvaller, maar wordt ook vaak gebruikt als rechtsachter of rechtsmidden.

?????? Tajon Buchanan to Inter, here we go! Deal in place with Club Brugge on €7m fixed fee plus add-ons.



Personal terms agreed weeks ago and Tajon’s set to travel to Milano tomorrow — medical tests on Thursday.



???? Agreement completed, set to be sealed.@TurkishAirlines ?? pic.twitter.com/G7unSCka0h