Nieuw probleemgeval dient zich aan voor Ten Hag: ‘Belichaming van dit team’

Donderdag, 21 september 2023 om 11:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:09

André Onana doet er goed aan om de Engelse media donderdag even over te slaan. De doelman van Manchester United bewees zichzelf woensdagavond op bezoek bij Bayern München (4-3) een bijzonder slechte dienst. De voormalig Ajacied ging bij de 1-0 van Leroy Sané hopeloos in de fout en moest uiteindelijk vier keer vissen. Geen enkele Premier League-club kreeg dit seizoen zoveel goals tegen als United in alle competities: veertien stuks.

"Laten we onszelf niet voor de gek houden dat dit een nagelbijter van zeven doelpunten was", schrijft de Daily Mail. "Zelden was een 4-3 zo eenzijdig als deze. United begon goed en was, ondanks hun erbarmelijke seizoensstart, in de beginfase de betere ploeg, totdat Onana op catastrofale wijze een schot aan zich voorbij zag gaan. Het fragiele vertrouwen van United brokkelde daarmee verder af. Het is crisistijd voor Erik ten Hag. De problemen stapelen zich sneller op dan dat hij ze kan oplossen."

Reactie Onana

De Kameroener trok na afloop zelf het boetekleed aan. "Dit is het leven van een keeper", zegt hij bij TNT Sports. "Het is moeilijk. We begonnen goed, maar na mijn fout verloren we de controle over de wedstrijd. Het is een moeilijke situatie voor ons. Vooral voor mij omdat ik degene ben die het team in de steek heeft gelaten. Dat we vandaag niet gewonnen hebben is mijn schuld. Dit was een van mijn slechtste wedstrijden. Mijn start bij de club verloopt niet zoals ik gehoopt had."

Rio Ferdinand is het eens met Onana dat zijn fout cruciaal was voor het wedstrijdverloop. "Alle schuld voor dat doelpunt ligt bij hem", zei de analist bij TNT Sports. "Het was een eenvoudig schot. Onana is de belichaming van Manchester United dit seizoen. Ze hadden het de tegenstander bij ieder tegendoelpunt moeilijker kunnen maken dit seizoen. Onana heeft nog geen enkel succes beleefd als speler van United."

Het schot dat Onana niet kon klemmen.

Sky Sports vraagt zich hardop af of Onana het volgende probleemgeval is binnen de selectie van United. Eerder zorgden Jadon Sancho en Antony al voor onrust binnen de kleedkamer. Gary Neville is ervan overtuigd dat de keeperspositie bij United een van de meest zware banen in het voetbal is. Waar de grote namen niet of nauwelijks worden opgemerkt, haalt de voormalig Ajacied bijna wekelijks de krantenkoppen en is hij trending op sociale media.

"Onana hield vorig seizoen acht keer de nul voor Internazionale in de aanloop naar de Champions League-finale. Hoe kan iemand zo snel achteruitgaan?", vraagt Sky Sports zich af. "Het roept de vraag op of er weer een topspeler heeft getekend bij United die in een chaotische en ongestructureerde omgeving is terechtgekomen. De eerste signalen duiden er op. Het schot van Leroy Sané ontbeerde kracht en nauwkeurigheid. Het moet Onana amper gekieteld hebben."