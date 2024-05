Nieuw hoofdstuk in Kameroense soap: Eto'o kaffert ontslagen bondscoach uit

Zonder ook maar een wedstrijd te hebben gecoacht werd Marc Brys vorige week op non-actief gezet als bondscoach van Kameroen. Nu blijkt dat de relatie tussen de 62-jarige Belg en Samuel Eto'o, voorzitter van de Kameroense voetbalbond FECAFOOT, geen warmhartige is geweest.

Brys werd in april door het Kameroense ministerie van Sport aangesteld als nieuwe coach. Eto'o, die een belangrijke stem heeft binnen de voetbalbond van het land, zegt dat hij niets te zeggen had over de aanstelling van Brys.

?????? Quel « CLASH » choquant entre Samuel Eto’o & Marc Brys ! ?? pic.twitter.com/7h6rEoH1bH — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 28, 2024

Op internet zijn beelden opgedoken van een ordinaire ruzie tussen Eto'o en Brys. Daarop is te zien hoe de oud-spits van onder meer Internazionale en FC Barcelona de kersverse bondscoach flink uitkaffert.

"Ik ben de president, meneer. Jij wil toch met ons werken? Jij bent onze trainer omdat ik jou heb aangesteld. Jij bent hier niet de coach omdat iemand anders jou heeft aangesteld. Je hebt een hoop mankementen, maar blijf nu alsjeblieft hier", bijt Eto'o hem toe.

Brys spreekt eerst nog zijn waardering uit. "Ik heb veel respect voor jou, daar gaat het niet om", aldus de Belgische coach, die in Nederland werkzaam was bij FC Eindhoven en FC Den Bosch. "Maar ik ben het die uiteindelijk beslist."

"Nee, u beslist niet", antwoordt Eto'o. "Want ik ben verantwoordelijk voor de beslissingen die jij maakt. En zo praat je niet tegen mij, meneer de coach. Ga nu zitten en we beginnen te werken. En stop nu met dit hele gedoe. Dit moet nu stoppen."

Om autoriteit te winnen begon Eto'o tegen Brys over zijn eigen trainerscarrière. "Ja, dat was voor drie weken", refereerde Brys aan de interim-periode van Eto'o in 2015 bij Antalyaspor.

Met die woorden verloor Brys het laatste beetje sympathie. "Ja, en ik was een heel, heel grote speler. Een geweldige speler. Als je nu door die deur gaat, kom je nooit meer terug", aldus Eto'o.

Dat laatste gebeurde, daar Brys de deur achter zich dichttrok en vermoedelijk zijn gezicht niet meer laat zien. Kameroen speelt in juni twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kaapverdië en Angola.

