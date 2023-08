Nietsvermoedende reiziger wordt door fans als absolute topaanwinst onthaald

Maandag, 21 augustus 2023 om 23:04 • Lars Capiau • Laatste update: 23:14

Málaga CF eindigde vorig seizoen op de twintigste plek in de tweede divisie van Spanje en daalde daarmee af naar het derde niveau. De Spaanse club verkocht voor 1,5 miljoen euro aan spelers en strikte weliswaar een aantal transfervrije aanwinsten, maar dat was voor de fans van de club niet voldoende. Daarom vertrokken zij naar het lokale vliegveld, om daar een nietsvermoedende reiziger te trakteren op een heldenonthaal. De man, willekeurig uitgekozen, wordt als een topaanwinst behandeld door tientallen Málaga-supporters. Hij wordt luidkeels toegezongen en krijgt een shirt in zijn handen gedrukt, die hij uiteraard moet signeren. Ook het optreden van een beveiliger mag niet ontbreken.