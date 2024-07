Niet alleen zorgen om Kylian Mbappé: Frankrijk mist liefst vier spelers bij groepstraining

Niet alleen Kylian Mbappé is een twijfelgeval bij Frankrijk voor het duel met het Nederlands elftal vrijdag. Naast de steraanvaller zijn er drie spelers die woensdag niet deelnamen aan de groepstraining: Theo Hernández, William Saliba en Dayot Upamecano.

Het toonaangevende Franse sportmedium L'Équipe weet meer over de blessures van het viertal. Hernández was tijdens de training wel te zien, maar was alleen even aan het fietsen langs het veld.

Saliba kwam niet ongeschonden uit de strijd met Oostenrijk (0-1 winst) en hield het woensdagmiddag bij hardlopen om het trainingsveld. Zijn partner in het hart van de defensie tegen het Alpenland, Dayot Upamecano, kampt met een spierblessure en verscheen helemaal niet op het veld.

Mbappé kwam in eerste instantie ook niet tevoorschijn. Later dan de rest van de selectie van Didier Deschamps betrad de Madrista in spe alsnog het veld, waar hij apart aan de slag ging met de fysiektrainer.

De afgelopen dagen ging het veel over het mogelijke masker dat Mbappé zou moeten dragen gezien de gebroken neus die hij tegen Oostenrijk opliep. Woensdag verscheen hij echter met een pleister op zijn reukorgaan.

Mbappé nam verder niet deel aan de groepstraining. Wel ging hij, al dan niet voorzichtig, aan de slag met de bal.

Er bestaat ondertussen nog altijd geen volledige duidelijkheid over het meespelen van Mbappé tegen Nederland. Verschillende media claimden reeds te weten dat de aanvaller niet in actie kan komen, maar middels een cryptisch post zaaide Mbappé zelf eerder op de dag twijfel. "Geen overwinningen zonder risico's", schreef hij op Instagram.

