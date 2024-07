Nico Williams ziet samenspel met Lamine Yamal zitten en staat open voor Barça

De zaakwaarnemer van Nico Williams heeft woensdag gesprekken gevoerd met Deco over een transfer naar FC Barcelona, zo melden transfermarktexperts Florian Plettenberg en Fabrizio Romano. Joan Laporta, trainer Hansi Flick en Deco hebben de droom om Williams in de voorhoede te verenigen met Lamine Yamal en hen te laten schitteren als op het EK.

De transfer van Williams naar Barcelona wordt gezien als een misión imposible, daar de club in financieel noodweer zit. Al enkele seizoenen moeten de Catalanen fors bezuinigen op spelerssalarissen en de afgelopen transferperiodes was het een groot probleem om aanwinsten in te schrijven voor LaLiga.

Toch is Laporta er zelf van overtuigd dat Williams wél haalbaar is. Woensdag werd de vertegenwoordiger van de linksbuiten uitgenodigd voor een gesprek over de plannen van Barcelona, en die zijn zeer positief ontvangen.

Volgens de berichtgeving staat Williams zeker open voor een transfer naar los Azulgrana om daar, net als bij de Spaanse nationale ploeg, samen te spelen met onder meer Lamine Yamal.

Barcelona wil zo snel mogelijk een persoonlijk akkoord bereiken met de Man of the Match in de EK-finale om de Engelse clubs voor te zijn. Tot een overeenkomst komen met Williams, die het liefst in LaLiga blijft spelen, is niet het grootste struikelblok.

Bij Athletic Club ligt de twintigvoudig international van la Roja nog tot medio 2027 vast, al kan hij voor een vast bedrag van 58 miljoen euro vertrekken. Het lijkt een onmogelijke opgave om die afkoopsom op te hoesten voor Barcelona, dat nauwelijks geld kan uitgeven.

Laporta zal een konijn uit de hoge hoed moeten toveren om Williams daadwerkelijk te verenigen met Yamal. Volgens Plettenberg en Romano zal het aan Williams zelf in ieder geval niet liggen.

