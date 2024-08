Géén droomaanval voor FC Barcelona: Nico Williams blijft zo goed als zeker nog minimaal een jaar bij Athletic Club

Nico Williams voetbalt naar alle waarschijnlijkheid ook komend seizoen voor Athletic Club, zo schrijft The Athletic. De linksbuiten geniet nadrukkelijke interesse van meerdere internationale topclubs, maar die lijken minimaal een jaar te moeten wachten om een nieuwe poging te wagen voor de EK-ster.

Williams kende een uitstekend seizoen bij Athletic Club en als kers op de taart was hij een sleutelspeler bij Spanje, dat eerder deze maand de EK-titel veroverde ten koste van Engeland (2-1). Williams was net als Lamine Yamal aan de rechterkant haast niet af te stoppen en FC Barcelona wilde niets liever dan de twee ook in clubverband samen te laten spelen.

De Catalanen zetten hoog in en bombardeerden Williams tot topprioriteit nummer één. Ondanks het feit dat Williams een transferclausule ter waarde van 55 miljoen euro heeft staan in zijn tot medio 2027 lopende contract, ziet het ernaar uit dat de linksbuiten nog minimaal een jaar in San Mamés actief zal zijn.

AS meldde dinsdag al dat Athletic Club en familieleden bij hem hebben aangedrongen om nog minimaal een seizoen in Baskenland actief te blijven. Athletic Club heeft zich geplaatst voor de Europa League en met de finale van dat toernooi komend seizoen in eigen stadion, wil de club met Williams in de gelederen een poging wagen het toernooi voor eigen publiek te winnen.

Barcelona heeft de boodschap inmiddels begrepen. Bronnen melden aan The Athletic dat de kans op de komst van Williams in de afgelopen dagen sterk is afgenomen. Alleen als Williams plotseling en radicaal van gedachten verandert, lijken Barça en de eveneens geïnteresseerden Paris Saint-Germain, Arsenal en Chelsea nog kans te maken op de handtekening van de 22-jarige rechtspoot.

Athletic Club-president Jon Uriarte liet zich tijdens EURO 2024 al kritisch uit richting de Spaanse voetbalbond, die in zijn ogen niet genoeg deed om Williams te beschermen van vragen over zijn toekomst. Uriarte gaf tevens aan dat de club hem niet wil verkopen, ook al is er sprake van een afkoopclausule. De pogingen van familieleden en Athletic Club om Williams voor de club te behouden, lijken nu zo goed als zeker gewerkt te hebben.

Barcelona wacht niet op een wonder en is inmiddels doorgeschakeld naar RB Leipzig-ster Dani Olmo, die eveneens een belangrijke rol vertolkte in het veroveren van de Spaanse EK-titel. De aanvallende middenvelder heeft in Oost-Duitsland nog een contract tot medio 2027, met daarin een afkoopclausule van 60 miljoen euro. De onderhandelingen tussen de clubs zijn momenteel nog niet vergevorderd.

