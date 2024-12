Nick Marsman gaat Roda JC verlaten en ruim 9.000 kilometer verderop tekenen

Nick Marsman heeft een akkoord bereikt met de Japanse club Renofa Yamaguchi, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin op X. Zodoende is de 34-jarige doelman bezig aan zijn laatste weken bij Roda JC.

Marsman tekende in september tot het eind van het huidige kalenderjaar bij Roda. De ervaren sluitpost was al enige tijd in gesprek met Renofa Yamaguchi.

Inmiddels heeft Marsman een mondeling akkoord bereikt met de nummer elf van de J2 League. Voor Roda komt dat niet goed uit.

Marsman stond de afgelopen weken namelijk onder de lat bij Roda. Keepers Koen Bucker en Justin Treichel kampen met een blessure, waardoor Marsman tijdelijk de honneurs waarneemt.

Marsman is per 1 januari transfervrij en kan daardoor gaan en staan waar hij wil. Hij kiest ervoor om zijn tweede buitenlandse avontuur aan te gaan en Roda te verlaten.

Tussen 2021 en 2024 keepte Marsman voor meerdere clubs in de Verenigde Staten, waaronder Inter Miami. In de Major League Soccer deelde hij de kleedkamer met superster Lionel Messi.

De verwachting is dat Marsman voor een seizoen gaat tekenen bij Renofa Yamaguchi. De goalie is niet de enige Nederlander in het Japanse voetbal. Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds) en Jay-Roy Grot (Kashiwa Reysol) zijn ook actief in het Aziatische land.