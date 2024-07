N'Golo Kanté staat jaar na vertrek voor terugkeer in de Premier League

West Ham United probeert N'Golo Kanté terug te halen naar de Premier League. The Guardian meldt vrijdag dat the Hammers een bod van zo'n 24 miljoen euro bij Ittihad Club hebben neergelegd voor de 33-jarige Fransman. Beide clubs zien een deal naar het schijnt wel zitten.

Het is slechts een jaar geleden dat Kanté voor het grote geld in Saudi-Arabië koos. De defensieve middenvelder liep uit zijn contract bij Chelsea en tekende bij Ittihad Club tegen een jaarsalaris van liefst 25 miljoen euro.

Nu wil West Ham Kanté verleiden tot een terugkeer naar zijn 'geliefde' Premier League. De routinier boekte namelijk zijn grootste successen op het hoogste niveau van Engeland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In 2015/16 was Kanté de motor van het Leicester City dat wonderwel landskampioen werd. Daarmee verdiende de Fransman een transfer naar Chelsea, dat bijna 36 miljoen euro neertelde voor zijn diensten.

In zeven jaar op Stamford Bridge won Kanté onder meer een landstitel, de FA Cup, de Champions League én de Europa League. Tussendoor werd hij ook nog 'even' wereldkampioen met Frankrijk in 2018.

Zes jaar later blijkt Kanté nog altijd mee te kunnen met les Bleus, zag ook West Ham. De 61-voudig international nam Frankrijk als vanouds bij de hand afgelopen EK.

Daarom willen the Hammers hem dolgraag als vervanger van Kalvin Phillips, die na een ongelukkige uitleenbeurt terugkeerde naar Manchester City. Ook Aleix García was in beeld, maar de Spanjaard vertrok al van Girona naar Bayer Leverkusen.

Julen Lopetegui, de nieuwe manager van West Ham, hoopt in ieder geval dat de deal rondkomt. De oefenmeester is al tijdenlang fan van Kanté en wilde hem al in 2018 als trainer van Real Madrid. Kanté beschikt bij Ittihad Club nog over een tweejarig contract. Tot dusver kwam hij tot 44 duels in Saudische dienst.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties