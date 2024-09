'Neymar slaagt niet voor fysieke en medische tests bij Al-Hilal'

Neymar is er niet in geslaagd zijn fysieke en medische tests bij Al-Hilal te doorstaan, zo meldt fysiotherapeut Thamer op X. Volgens de Saudi heeft de Braziliaan nog altijd last van zwakke punten en gebreken in zijn linkerknie, nadat hij vorig jaar oktober zijn kruisband en meniscus afscheurde.

Neymar speelde op 18 oktober vorig jaar een WK-kwalificatieduel met Brazilië tegen Uruguay, toen het fout ging. Neymar, die vijf dagen daarvoor negentig minuten op het veld stond tegen Venezuela (1-1), raakte aan het einde van de eerste helft geblesseerd. Een onschuldig ogend duel met Nicolás De La Cruz bleek achteraf helemaal niet zo onschuldig.

Neymar verliet in tranen het veld en verliet het stadion met krukken. Niet veel later bleek dat de superster zijn kruisband en meniscus had afgescheurd. Daarvoor geldt doorgaans een herstelperiode van negen maanden. Nu, bijna elf maanden later, is Neymar nog ver verwijderd van zijn rentree op de velden.

Volgens fysiotherapeut Thamer heeft Neymar een gebrek aan vertrouwen bij sprongoefeningen. Zijn knie zou nog niet stabiel zijn en tekenen van zwakte vertonen bij het landen.

Het is de vraag of Neymar dit jaar nog in actie komt. In de Saudi Pro League mogen clubs per wedstrijd maximaal acht buitenlanders in de selectie opnemen. Daarnaast mogen clubs nog eens twee buitenlanders selecteren, mits zij in 2003 of later geboren zijn.

Al-Hilal heeft met Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic, Renan Lodi, João Cancelo, Malcom en Marcos Leonardo negen buitenlanders in de selectie, Neymar niet meegerekend.

Neymar, die tot medio 2025 vastligt bij Al-Hilal, met een optie op een extra seizoen, speelde tot op heden slechts vijf duels voor de club. Daarin leverde hij een doelpunt en drie assists.