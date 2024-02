Neymar laat met veelzeggende emoji zien wat hij van zijn vervanger bij PSG vindt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Neymar, die op Instagram een opmerkelijke reactie achterlaat.

Neymar da Silva Santos Júnior, kortweg Neymar, staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Al-Hilal in Saudi-Arabië. De Braziliaanse steraanvaller koos voor een avontuur in de Saudi Pro League, waardoor zijn oude werkgever Paris Saint-Germain een bedrag van rond negentig miljoen euro kon bijschrijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dit geld kon de Franse topclub vervolgens investeren in een vervanger van Neymar. Een van de spelers die PSG in die zomer aantrok is Ousmane Dembélé. De tweebenige buitenspeler kwam over van FC Barcelona en moest helpen Neymar doen vergeten.

Die transfer heeft vooralsnog niet zo uitgepakt als PSG waarschijnlijk had gehoopt. In 28 optredens voor de club kwam Dembélé nog wel tot een verdienstelijke 10 assists. Zijn doelpuntenproductie blijft echter steken op één.

Deze statistiek bleef niet onopgemerkt en een Neymar-fanaccount ging er mee aan de haal op Instagram. De 128-voudig international van Brazilië besloot te reageren onder het bericht en had daar slechts één teken voor de nodig: een emoji van een lachend gezicht.

Neymars reactie bestond uit slechts één teken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties