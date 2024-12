Neymar hoopt op terugkeer en zet alles op alles voor één doel

Neymar hoopt snel weer terug te keren op de velden. De Braziliaan staat momenteel langs de kant met een spierblessure. Neymar heeft zichzelf een doel gesteld en zet alles op alles om dat te bereiken.

In een interview met het Franse RMC Sport laat de voormalig speler van FC Barcelona weten dat hij hoopt op een terugkeer in de selectie van Brazilië om mee te doen aan het WK van 2026.

“Het WK is natuurlijk het doel van elke speler. Ik heb al drie keer meegedaan en uiteraard wil ik een vierde keer spelen. Ik moet me daarop concentreren, me hier goed voorbereiden en dat als doel op middellange termijn stellen na mijn terugkeer. Het belangrijkste is eerst om hier, bij mijn club, weer in vorm te komen”, weet Neymar.

De laatste oproep van Neymar dateert alweer van oktober 2023. De linksbuiten kampte daarna veelvuldig met blessures. Momenteel is de Braziliaan herstellende van een spierscheuring in zijn hamstring, die hij vlak na het herstel van een zware knieblessure opliep.

Neymar en het WK zijn vooralsnog geen gelukkig huwelijk. De 32-jarige aanvaller maakte in 2014 zijn debuut op een wereldkampioenschap. De Braziliaan brak een rugwervel in de kwarfinale door een knie in de rug van Colombiaan Camilo Zuñiga. Vanaf de tribune zag Neymar hoe zijn land vernederd werd door Duitsland in de halve finale.

Vier jaar later in Rusland werd Neymar opnieuw in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld. België was te sterk voor de Seleção. In 2022 in Qatar strandde Brazilië weer in de kwartfinale na een verloren strafschoppenserie tegen Kroatië.

Ondanks het ontbreken van de wereldbeker in zijn prijzenkast heeft Neymar al de nodige prijzen verzameld met het Braziliaanse elftal. Zo won hij in 2013 de Confederations cup, in 2016 Olympisch goud met Brazilië en de Copa America Onder 20 in 2011. De grote Copa America-trofee ontbreekt. Neymar verloor in 2021 in de finale van het Argentinië van Lionel Messi.