Newcastle United rekent bij rentree Sven Botman af met gehavend Tottenham Hotspur

Newcastle United blijft meedoen om Europees voetbal na een knappe zege tegen Tottenham Hotspur: 1-2. Newcastle kwam al vroeg op achterstand door een doelpunt van Dominic Solanke, maar herstelde binnen een minuut de schade via Anthony Gordon. Vlak voor rust zorgde Alexander Isak voor de beslissing.

Sven Botman verscheen voor het eerst sinds maart 2024 weer aan de aftrap bij Newcastle United voor de ontmoeting tegen Tottenham Hotspur. De verdediger stond tien maanden aan de kant na een operatie aan zijn knie. Botman speelde zijn laatste wedstrijd op 16 maart, toen Newcastle in de kwartfinale van de FA Cup verloor van Manchester City.

Landgenoot Micky van de Ven ontbrak door een hamstringblessure nog steeds bij Spurs. De ploeg van Ange Postecoglou kampte met nog meer afwezigen en een griepepidemie. Zo ontbraken Cristian Romero, Destiny Udogie, Ben Davies, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven en Richarlison met blessures, was Fraser Forster ziek en Rodrigo Bentancur geschorst. Heung-min Son begon verrassend genoeg op de bank.

Na vier minuten spelen was het de thuisploeg dat op 1-0 kwam. Solanke wist na een goede voorzet het duel van Botman te winnen en kopte knap raak: 1-0. Die voorsprong hield niet lang stand, want nog geen minuut later stond de gelijkmaker alweer op het scorebord.

Luca Bergvall ging in de opbouw in de fout en schoot de bal tegen de hand van Joelinton, die zijn arm langs zijn lichaam had. Gordon kreeg de bal mee en schoot zuiver raak in de korte hoek: 1-1. Na een check van de VAR op hands bij Joelinton bleef de goal staan.

Vlak voor rust kwam de ploeg van Eddie Howe verdiend op voorsprong. Jacob Murphy gaf een goede lage voorzet vanaf rechts en zag via Radu Dragusin en Isak de bal het goal ingaan: 1-2. Voor Isak was het alweer zijn negende goal in de laatste zeven wedstrijden.

Na rust was Brendan Johnson dicht bij de gelijkmaker. Een afstandschot van Pape Sarr werd door Martin Dúbravka gekeerd, maar in de rebound schoot Johnson vanuit een lastige hoek op de paal. Newcastle vergat afstand te nemen van Spurs, maar wist uiteindelijk de winst over de streep te trekken.