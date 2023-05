Newcastle is bekend met impasse bij United en wil man met 208 wedstrijden

Woensdag, 31 mei 2023 om 13:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:15

Newcastle United heeft nog altijd zijn zinnen gezet op de komst van Scott McTominay, zo weet Fabrizio Romano te melden. De middenvelder van Manchester United kon afgelopen winter ook al rekenen op interesse van the Magpies, maar werd toen door Erik ten Hag binnenboord gehouden. De Nederlander liet zijn pupil dit seizoen 24 keer opdraven in de Premier League, waarvan 10 keer als basisspeler.

McTominay toonde in maart zijn scoringsdrift met vier goals in de EK-kwalificatiewedstrijden van Schotland, maar kreeg het onder Ten Hag nog niet voor elkaar om zich tot onbetwiste basisspeler te kronen. Newcastle zou juist een boost willen geven aan het blok op het middenveld en heeft van McTominay een belangrijk doelwit gemaakt. Het verlangen van Ten Hag naar een extra middenvelder komt het perspectief van de Schot bovendien niet ten goede.

McTominay werd op vijfjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester United. Bij die club tekende hij in juli 2013 zijn eerste profcontract. Vier jaar later zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie, voor het thuisduel met Swansea City. Tot dusver staat de middenvelder op 208 officiële wedstrijden voor United, waarin hij 19 keer wist te scoren en 5 assists gaf. Zijn contract loopt nog door tot medio 2025 met de optie op een extra seizoen.

Van Jack Butland wordt verwacht dat hij de overstap maakt naar Rangers. De reservedoelman werd het afgelopen halfjaar door United gehuurd van Crystal Palace. Butland zou al enkele gesprekken hebben gevoerd met de Schotse topclub, die hem transfervrij inlijft. Indien beide partijen ook de persoonlijke voorwaarden overeenkomen, ligt een contract klaar voor de komende jaren. Butland moet in Glasgow als opvolger dienen van Allan McGregor.