Newcastle boekt grootste uitzege óóit; Sven Botman opent rekening

Zondag, 24 september 2023 om 19:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:32

Sven Botman heeft zijn eerste doelpunt in de Premier League te pakken. De 23-jarige mandekker verzorgde zondag de 0-3 in een exorbitante 0-8 overwinning op Sheffield United. Daarmee boeken the Magpies de grootste uitzege ooit. Het Premier League-record werd net niet verbroken: dat is nog altijd in handen van Leicester City (0-9 tegen Southampton, oktober 2019).

Van meet af aan werd duidelijk dat het een makkelijke avond voor Newcastle zou worden. Sean Longstaff beet de spits af: de middenvelder kon na 21 minuten simpel binnentikken na een pass op maat van Anthony Gordon. Nadat Dan Burns uit een hoekschop de marge verdubbelde, was het Botman time. Kieran Trippier slingerde een vrije trap voor het doel, die kundig door de Nederlander in de verre hoek werd gekopt: 0-3.

Na de thee ging Newcastle rustig door waar het gebleven was. Callum Wilson kopte van dichtbij de 0-4 binnen, voordat Gordon met een geplaatst schot buiten de zestien de marge naar vijf tilde. Sheffield moest er daarna nog drie slikken: een van Miguel Almirón (schuiver na steekpass van Bruno Guimarães), Guimarães (intikker van dichtbij) en, misschien wel de mooiste, van Isak. De Zweedse spits kon eenvoudig binnenschieten na een individuele actie waarbij hij ook de keeper op het verkeerde been zette.

Newcastle boekt zo dus de grootste uitoverwinning ooit. Het oude record dateert van september 2020, toen the Magpies in EFL Cup-verband met 0-7 wonnen bij Morecambe. Ook evenaart de club zijn eigen grootste Premier League-overwinning in het algemeen: in september 1999 werd Sheffield Wednesday met 8-0 verslagen.

Een evenaring van de grootste overwinning van Newcastle United in de Premier League ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/PU4bA2GMHz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 24, 2023