Neres heeft transfer naar Napoli te pakken; transfersom valt nog hoger uit

David Neres heeft zijn transfer naar Napoli te pakken, zo meldt Fabrizio Romano. De Italianen betalen in totaal dertig miljoen euro inclusief bonussen om de voormalig Ajacied over te nemen van Benfica.

Neres vliegt zondag naar Italië, terwijl zijn medische keuring maandag op de planning staat. De Braziliaanse vleugelaanvaller beschikte bij Benfica nog over een contract tot medio 2027.

Romano meldde een week geleden nog dat er met de transfer een som van 25 miljoen euro gemoeid zou zijn. Dit bedrag blijkt nu nog vijf miljoen hoger uit te vallen.

Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Neres gaat tekenen bij de Italiaanse kampioen van 2023. Neres werd in de zomer van 2017 voor zo'n 17,5 miljoen euro naar Ajax gehaald, waar Peter Bosz op dat moment trainer was.

De linkspoot kwam 180 maal in actie namens de Amsterdammers en was in die tijd goed voor 47 goals en 41 assists. Neres verkaste hierna in januari 2022 voor 12 miljoen euro naar Shakhtar Donetsk.

Door de oorlog in Oekraïne speelde Neres uiteindelijk geen minuut in het shirt van Shakhtar. De rechtsbuiten vluchtte het land uit, waarna Benfica 15 miljoen op tafel legde om hem in te lijven. Bij de Portugese topclub werkte hij de laatste jaren samen met voormalig PSV-trainer Roger Schmidt.

Neres kwam uiteindelijk tot 83 officiële duels in het shirt van Benfica. Daarin noteerde hij 17 goals en 26 assists. Bij Napoli moet hij de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Matteo Politano en Cyril Ngonge (ex-RKC en FC Groningen).