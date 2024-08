Neraysho Kasanwirjo gaat Feyenoord tijdelijk verlaten voor 55-voudig landskampioen

Neraysho Kasanwirjo kan Feyenoord tijdelijk verlaten, zo meldt journalist Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. De 22-jarige verdediger uit Amsterdam is hard op weg naar Rangers, dat hem wil huren met een optie tot koop. Kasanwirjo ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast.

Feyenoord wil graag meewerken aan een transfer van Kasanwirjo, aangezien de verdediger niet meer in de plannen van trainer Brian Priske voorkomt. In het afgelopen seizoen werd de rechtspoot al gestald bij Rapid Wien.

Volgens Schotse media is Kasanwirjo al geland in Schotland om zijn transfer af te ronden. Eerder deze transferperiode werd zijn naam gelinkt aan Lille OSC, maar hij vervolgt zijn carrière dus in de Premiership.

Indien Rangers de overbodige Kasanwirjo inderdaad gaat huren met een optie tot koop, komt er mogelijk een einde aan zijn ongelukkige dienstverband in Rotterdam-Zuid. Feyenoord nam Kasanwirjo in de winter van 2023 voor 2 miljoen euro over van FC Groningen, maar overtuigen deed de verdediger nooit.

In totaal kwam Kasanwirjo slechts 297 minuten in actie namens Feyenoord, verdeeld over 9 optredens. Onder Priske deed hij 90 minuten mee tegen Willem II (1-1) en 22 minuten tegen Sparta Rotterdam (1-1).

De zevenvoudig jeugdinternational van Jong Oranje komt bij Rangers een aantal bekende namen tegen. Kasanwirjo gaat spelen met Robin Pröpper, die eerder deze zomer overkwam van FC Twente. Ook voormalig Eredivisionisten Vaclav Cerny, Cyriel Dessers en Danilo spelen momenteel voor de topclub uit Glasgow.

Kasanwirjo kan in een bijzondere wedstrijd debuteren namens Rangers. Zondagmiddag om 13:30 uur staat de Old Firm op Celtic Park op het programma. Rangers heeft na drie wedstrijden twee punten minder verzameld dan de aartsrivaal.