Nathan van Kooperen is ‘het grote brein’ achter de transfers van en naar Russische clubs, zo onthult het onderzoeksplatform Follow the Money donderdag. De journalisten deden onderzoek naar de oorsprong van de luxe levensstijl van de eigenaar van het kantoor Muy Manero en stellen dat Van Kooperen FIFA-regels omzeilt om zaken te kunnen doen in Rusland. Van Kooperen zelf laat in een reactie weten zijn ‘maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid te nemen’ en ‘alles volgens het boekje’ te doen.

Van Kooperen zou onder meer betrokken zijn geweest bij de transfer van Manfred Ugalde, die eerder dit jaar voor circa vijftien miljoen euro de overstap maakte van FC Twente naar Spartak Moskou. Ook Guus Til en Jorrit Hendrix werden eerder begeleid.

Opvallend genoeg heeft Van Kooperen geen licentie van de FIFA, omdat hij in november 2023 zakte voor het examen. Toch is hij betrokken bij transfers naar Rusland, volgens Follow the Money als belangrijkste spil. Zelf geeft Van Koperen aan alles volgens het boekje te doen en bevoegde collega’s van Muy Manero in te zetten om deals te sluiten.

Volgens de onderzoeksjournalisten zijn andere spelersagenten allerminst positief over Van Kooperen en zijn handelswijze. “Collega-makelaars, met wie gesproken werd op basis van anonimiteit, noemen hem ‘een jongen met weinig moreel besef’ en een ‘schandvlek op de vakgroep’”, zo schrijft Follow the Money.

Het platform suggereert dat Van Kooperen de regels van de FIFA omzeilt door zonder licentie te bemiddelen bij transfers en dat zijn morele kompas ver te zoeken is. In gesprek met Follow the Money niet inhoudelijk reageren en spreekt hij over ‘suggestieve en onjuiste vraagstellingen’.

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-17T16:45:00.000Z 18:45 Sparta SPA

Via sociale media komt Van Koperen namens Muy Manero wél met een eigen reactie op het gepubliceerde stuk. “Muy Manero handelt uitsluitend vanuit het belang van de spelers. Het is in eerste instantie de voetballer zelf die beslist in welk land hij speelt.”

“De suggestie die in de media is gedaan dat het bedrijf een voorkeur zou hebben om zaken te doen met Rusland is volkomen onjuist”, aldus Van Kooperen. “Muy Manero neemt zijn maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid uiterst serieus.”