UEFA cancelt Nederlandse scheidsrechter na arbitrale blunder

De UEFA heeft keihard ingegrepen na een arbitrale fout die vorige week werd gemaakt in de Champions League, zo meldt Valentijn Driessen maandagavond in Vandaag Inside.

Pol van Boekel was afgelopen woensdag de VAR bij Club Brugge - Atalanta (2-1), een wedstrijd die in de slotminuten werd beslist door een zeer discutabele strafschop voor de thuisploeg.

In blessuretijd wees de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler plots naar de strafschopstip, nadat Club Brugge-spits Gustaf Nilsson heel licht in het gezicht werd geraakt door een arm van Isak Hien. Van Boekel had als VAR het laatste woord over de penalty, maar greep niet in.

Die fout komt Van Boekel heel duur te staan, zo weet Driessen. "Van Boekel zou komende woensdag eigenlijk VAR zijn bij Real Madrid - Manchester City, maar hij is vervangen door Dennis Higler", zo onthult de journalist van De Telegraaf.

Driessen bevestigt dat het te maken heeft met de fout van Van Boekel bij Club Brugge - Atalanta. "Als je in de Champions League een fout maakt in het nadeel van een Italiaanse ploeg, dan ga je eraan. Dat blijkt nu wel." De scheidsrechtersbaas van de UEFA is de Italiaan Roberto Rosetti.

Higler heeft volgens Driessen de sterke ambitie om VAR te worden in Europa. "Dat zijn leuke reisjes die goedbetaald zijn", aldus de journalist.